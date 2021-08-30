فرج عامر لـ في الجول: كهربا لن يلعب لـ سموحة.. وسنضم لاعب مفاجأة من الأهلي

الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 23:54

كتب : أحمد الخولي

احتفال محمود عبد المنعم كهربا بهدفه لصالح الأهلي في شباك وادي دجلة

نفى فرج عامر رئيس سموحة، إمكانية تعاقد ناديه مع محمود عبد المنعم كهربا جناح الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

سموحة

وقال عامر لـ FilGoal.com: "كهربا لاعب كبير لكننا غلابة جدا"

وأضاف: "لا نستطيع دفع مستحقاته أو تحمل الغرامة الموقعة عليه من فيفا في أزمته مع الزمالك".

وتابع: "كهربا لن يلعب لسموحة بأي حال من الأحوال".

وكشف: "سنحصل على لاعب من الأهلي في صفقة حسام حسن وسيكون مفاجأة للجميع، لا أستطيع قول المزيد لأن الأهلي طلب مني عدم الحديث وأنا أحترم اتفاقي معهم".

وكان سموحة قد باع مهاجمه حسام حسن إلى الأهلي قبل أسبوع.

ويلعب كهربا في الأهلي منذ يناير 2020 بعد انتقاله بعد انفصاله عن ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

كهربا سموحة الأهلي في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
حوار - باتشيكو: لم أستطع تفسير إقالتي من الزمالك لـ أمي البالغة 92 عاما 3 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - أمير توفيق يرد على شائعات طلب موسيماني رحيل بانون 4 دقيقة | الدوري المصري
وادي دجلة: الأهلي مهتم بثنائي الفريق.. والصفقة في طريقها للاكتمال 10 دقيقة | الدوري المصري
عضو لجنة الزمالك: حسمنا 75% من الصفقات.. وموقفنا قوي في تظلم شيكابالا 25 دقيقة | الدوري المصري
حسين لبيب: سنتقدم بتظلم ضد عقوبة شيكابالا.. وقررنا عودة الخماسي المعار لـ الزمالك 36 دقيقة | الدوري المصري
فرج عامر لـ في الجول: كهربا لن يلعب لـ سموحة.. وسنضم لاعب مفاجأة من الأهلي 45 دقيقة | الدوري المصري
أبو ريدة: مصر قادرة على المشاركة في استضافة كأس العالم.. وإنفانتينو يحضر مئوية الاتحاد 48 دقيقة | مصر
ناصر منسي لـ في الجول: مرتبط بتعاقدي مع بيراميدز ولم يتحدث أحد من الزمالك معي 53 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 هدف وتاريخ يقترب.. ماذا قدم محمد صلاح أمام تشيلسي؟ 2 مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول مقابل انتقال حسام حسن إلى الأهلي.. وموقف عبد القادر 3 خبر في الجول – حسام حسن يجتاز الكشف الطبي ويستكمل إجراءات التعاقد في مقر الأهلي 4 بعد عودته إلى مانشستر يونايتد.. أشياء سيحصل عليها رونالدو
قد ينال إعجابك