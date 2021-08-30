فرج عامر لـ في الجول: كهربا لن يلعب لـ سموحة.. وسنضم لاعب مفاجأة من الأهلي

نفى فرج عامر رئيس سموحة، إمكانية تعاقد ناديه مع محمود عبد المنعم كهربا جناح الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية.

محمود كهربا النادي : الأهلي سموحة

وقال عامر لـ FilGoal.com: "كهربا لاعب كبير لكننا غلابة جدا"

وأضاف: "لا نستطيع دفع مستحقاته أو تحمل الغرامة الموقعة عليه من فيفا في أزمته مع الزمالك".

وتابع: "كهربا لن يلعب لسموحة بأي حال من الأحوال".

وكشف: "سنحصل على لاعب من الأهلي في صفقة حسام حسن وسيكون مفاجأة للجميع، لا أستطيع قول المزيد لأن الأهلي طلب مني عدم الحديث وأنا أحترم اتفاقي معهم".

وكان سموحة قد باع مهاجمه حسام حسن إلى الأهلي قبل أسبوع.

ويلعب كهربا في الأهلي منذ يناير 2020 بعد انتقاله بعد انفصاله عن ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.