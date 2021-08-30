أبو ريدة: مصر قادرة على المشاركة في استضافة كأس العالم.. وإنفانتينو يحضر مئوية الاتحاد

الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 23:51

كتب : FilGoal

هاني أبو ريدة

شدد هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للإتحاد الإفريقي والدولي على قدرة مصر على تنظيم كأس العالم مستقبلا مشيرا إلى أن جيان إنفانتينو رئيس فيفا سيحضر مئوية اتحاد الكرة المصري.

وقال هاني أبو ريدة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "نحن من نقلل من إمكانياتنا، مصر كبيرة وعظيمة جدا والجميع يرانا ككيان كبير. ما حدث في السنوات الماضية يؤكد ذلك، التغيرات الموجودة كثيرة وهو ما يمنحنا الثقة في أي ملف أو منافسة".

وتابع عن احتمالية تنظيم كأس العالم مستقبلا في مصر "هناك العديد من التغيرات في العالم خلال العامين القادمين حتى في تنظيم المسابقات، إنه حق شرعي لمصر أن تطمح في ذلك".

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وواصل "الاتجاه في العالم كله أن يكون التنظيم في أكثر من دولة، مع مشاركة 48 منتخب ستحتاج لمشاركة أكثر من دولة في التنظيم ويجب أن تحدث تحالفات، نأمل أن يكون لمصر دورا في ذلك".

وأضاف "ليس لدينا أي مشكلة فيما يخص الطرق والمطارات والإقامات الفندقية، هناك ملعب آخر تحت الإنشاء الآن في العاصمة الإدارية سيتسع لـ90 ألف متفرج".

واستطرد "قلت من قبل أنني لا أنوي الترشح لانتخابات اتحاد الكرة ، منشغل بالتواجد في الاتحاد الدولي، إذا احتاجتني مصر في ملف معين يتطلب وجودي فسأتواجد بالطبع".

واستكمل "سيكون هناك دعوة لانتخابات اتحاد الكرة قبل نهاية العام الحالي".

وأتم "جيان إنفانتينو رئيس فيفا سيحضر مئوية الاتحاد المصري لكرة القدم، كان هناك اتجاه للعب مباراة ودية مع منتخب كبير وكان التفكير في إيطاليا ولكن سيكون من الصعب لعب مباراة ودية وقتها بسبب كثرة ارتباطات الأجندة الدولية".

ومن المقرر أن يتم إقامة حقل مئوية الاتحاد خلال عام 2021 حسب إعلان أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية في وقت سابق.

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