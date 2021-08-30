ناصر منسي لـ في الجول: مرتبط بتعاقدي مع بيراميدز ولم يتحدث أحد من الزمالك معي

كشف ناصر منسي مهاجم طلائع الجيش المعار له من صفوف بيراميدز عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الجارية.

ناصر منسي النادي : طلائع الجيش الزمالك

وقال ناصر منسي لـFilGoal.com: "لم يتحدث معي أي شخص من الزمالك، وأنا مرتبط بتعاقد مع بيراميدز".

وأضاف "إعارتي انتهت مع طلائع الجيش وعدت مرة أخرى لصفوف بيراميدز، ولا يزال يتبقى في تعاقدي معهم موسم".

وأكمل "بيراميدز هو صاحب القرار الأول والأخير في مصيري، سواء بالاستمرار مع الفريق أو الرحيل إلى أي ناد آخر".

وأتم تصريحاته "في حال تلقيت عرضا من الزمالك الأمر سيكون في يد بيراميدز، وبالتأكيد أي لاعب في مصر يتمنى اللعب للأندية الكبار الثلاثة الأهلي والزمالك وبيراميدز".

ولعب ناصر منسي البالغ من العمر 24 عاما 31 مباراة مع الجيش في الموسم الماضي، سجل خلالها 9 أهداف.