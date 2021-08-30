ليس مبابي.. كانال بلوس: ريال مدريد يتعاقد مع كامافينجا

الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 23:21

كتب : FilGoal

إدواردو كامافينجا

في تحول رهيب للأحداث، يبدو أن ريال مدريد نجح في حسم صفقة فرنسية مدوية، ولكن ليس كيليان مبابي، وإنما إدواردو كامافينجا لاعب رين.

ريال مدريد حاول بكل طاقته الظفر بـ مبابي –ولا أحد غيره –منذ بداية سوق الانتقالات، لكن الصفقة تعثرت في الساعات الأخيرة أمام صلابة إدارة باريس سان جيرمان.

وبشكل مفاجئ، خرج بول تشوكريل صحفي محطة "كانال بلوس" الفرنسية وأفاد أن ريال مدريد توصل لاتفاق مع رين للتعاقد مع كامافينجا.

التقرير أوضح أن الصفقة حُسمت مع تبقي تفاصيل صغيرة قبل الإعلان الرسمي.

وأشارت المحطة الفرنسية إلى أن كامافينجا يخضع بالفعل للفحص الطبي حاليا، وأن قيمة الصفقة ستبلغ 30 مليون يورو.

كامافينجا (18 عاما) يعد أحد أبرز مواهب الوسط في كرة القدم الفرنسية والعالمية.

وشارك كامافينجا بالفعل في 88 مباراة مع الفريق الأول لـ رين رغم صغر سنه، سجل خلالها هدفين وصنع 5.

ومثّل كامافينجا منتخب فرنسا الأول في 3 مناسبات وسجل هدفا وحيدا.

وينتهي عقد كامافينجا مع رين في الصيف المقبل، وأشارت تقارير إلى توصله لاتفاق مسبق مع ريال مدريد للانضمام إليه مجانا في صيف 2022.

لكن الخطوة المفاجئة في نهاية سوق الانتقالات الحالي ستكون انضمام كامافينجا للميرنجي على الأرجح.

كامافينجا ريال مدريد
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