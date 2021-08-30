خبر في الجول - موسيماني متمسك بالشحات والأهلي يرفض حتى الأن عرض الحزم

رفض النادي الأهلي عرض الحزم السعودي لضم لاعبه حسين الشحات خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

الحزم السعودي طلب الحصول على خدمات حسين الشحات على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وعلم FilGoal.com أن موسيماني يرفض بشكل قاطع رحيل حسين الشحات وأبلغ الإدارة بذلك.

على الرغم من احتمالية الاعتماد على بيرسي تاو، إلا أن موسيماني يرى الشحات له دور أساسي وكبير مع الأهلي ولا يمكن التفريط فيه.

الحزم عرض على الأهلي الحصول على 500 ألف دولار مقابل إعارة اللاعب مع راتب لحسين الشحات سيتخطى المليون دولار.

وترك حسين الشحات القرار التام في العرض للنادي الأهلي سواء بالموافقة أو الرفض.

بناء على ذلك، أبلغ النادي الأهلي نظيره الحزم ووسطاء الصفقة برفض العرض حتى الأن، حيث من المنتظر أن تكون هناك محاولة أخيرة غدا لحسم الأمور بشكل نهائي.

حسين الشحات شارك مع الأهلي في 30 مباراة خلال بطولة الدوري المصري سجل خلالها تسعة أهداف وصنع 12 آخرين.