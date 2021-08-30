بأغنية "جدلية".. الرائد يتعاقد مع حارس أتليتك بلباو السابق

الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 23:07

كتب : FilGoal

ياجو هيريرين - الرائد

أعلن نادي الرائد السعودي عن تعاقده مع الحارس الإسباني ياجو هيريرين في صفقة انتقال حر.

ووقّع هيريرين على عقد يربطه بالرائد حتى نهاية الموسم، مع خيار التمديد لعام إضافي.

وأعلن الرائد عن الصفقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بواسطة مقطع فيديو لبعض تصديات هيريرين مع أغنية Pepas للمغني البويرتوريكي فاروكو.

وأثار فيديو التقديم ردود أفعال ساخرة في الحسابات الإسبانية بسبب عدم ملائمة كلمات الأغنية لتقديم لاعب كرة قدم.

هيريرين (33 عاما) أحد ناشئي أتليتك بلباو، وقد قضى مسيرته بالكامل تقريبا في زعيم الباسك حتى رحيله مع نهاية عقده في هذا الصيف.

وخاض هيريرين 119 مباراة بقميص الفريق الأول لـ أتليتك بلباو، لكنه لم يكن أبدا الخيار الأول في حراسة مرمى أسود الباسك.

ولعب هيريرين معارا في السابق لـ نومانسيا وليجانيس، قبل أن يبتعد عن المشاركة بالكامل مؤخرا في ظل سيطرة أوناي سيمون على حراسة مرمى أتليتك بلباو.

وينضم هيريرين إلى الرائد الذي يشرف على تدريبه الإسباني بابلو ماتشين.

الرائد هيريرين
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