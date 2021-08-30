أرسنال يفسخ عقد ويليان.. واللاعب يعود إلى البرازيل

الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 23:07

كتب : أحمد أباظة

ويليان

أعلن آرسنال الإنجليزي رسميا عن فسخ تعاقده مع الجناح البرازيلي ويليان، وذلك بعد موسم واحد في ملعب الإمارات.

ويليان

النادي : أرسنال

أرسنال

وقال النادي اللندني في بيان رسمي عبر موقعه: "توصلنا لاتفاق مشترك مع ويليان لإنهاء عقده اعتبارا من اليوم".

وأضاف بيان الجانرز "الجناح البرازيلي انضم إلينا من تشيلسي في أغسطس الماضي ولعب 37 مباراة خلال موسم 2020-2021".

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وأوضح "كان لديه عامين في عقده ولكن بعد المحادثات البناءة الأخيرة معه ومع ممثليه، سيغادر لأجل فرصة جديدة مع كورينثيانز في البرازيل، في النادي الذي شهد بداية مسيرته".

واختتم "الكل في آرسنال يرسل أفضل التمنيات لويليان وعائلته في المستقبل. إنهاء العقد سيصبح ساريا بإتمام العملية الإجرائية".

وبدأ ويليان مسيرته مع فريق كورينثيانز الأول في 2006، قبل أن يشد رحاله نحو أوروبا بالانتقال إلى شاختار دونيتسك الأوكراني في صيف 2007 مقابل 14 مليون يورو.

استمر اللاعب في صفوف الفريق الأوكراني حتى يناير 2013، حين انتقل إلى أنزي الروسي مقابل 35 مليون يورو في يناير 2013، وفي صيف العام ذاته، انتقل إلى تشيلسي مقابل نفس الرقم.

وبعد 7 سنوات بقميص البلوز، ذهب البرازيلي إلى آرسنال في صفقة انتقال حر، وبعد بداية مشرقة بصناعة 3 أهداف في أولى مباريات البريميرليج، انتهى الموسم بتسجيله هدفا وحيدا وصناعته لـ7 أهداف في 37 مباراة.

ويليان أرسنال الدوري الإنجليزي
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