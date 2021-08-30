الإنتاج يكشف لـ في الجول حقيقة عروض الأهلي والزمالك لضم البدري

كشف نادي الإنتاج الحربي حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضم لاعبه مصطفى البدري خلال سوق الانتقالات الصيفي.

وقال خالد مهدي مدير الكرة في فريق الإنتاج الحربي لـFilGoal.com: "هناك بالفعل محادثات لانتقال مصطفى البدري للأهلي والزمالك عن طريق وكلاء فقط دون وصول عرض رسمي لضم اللاعب".

وأضاف "النادي الوحيد الذي أرسل عرضا رسميا هو فاركو".

وأتم "طلبنا منهم الانتظار لمعرفة رأي المدير الفني الجديد لفريق الإنتاج الحربي في رحيل اللاعب من عدمه".

مصطفى البدري شارك في 27 مباراة مع الإنتاج الحربي في الدوري الموسم الماضي سجل خلالها 11 هدفا وصنع هدفين.

الإنتاج الحربي هبط للقسم الثاني مع نهاية الموسم الماضي بعد احتلاله المركز قبل الأخير برصيد 28 نقطة.