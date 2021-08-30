على خطى أنجلوما.. فالنسيا يتعاقد مع ظهير جوادالوب

الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 22:28

كتب : FilGoal

ديميتري فولكييه - فالنسيا

أعلن نادي فالنسيا عن تعاقده مع الفرنسي ديميتري فولكييه قادما من غرناطة في سوق الانتقالات الصيفية.

وذكر فالنسيا في بيانه أن الظهير الأيمن الفرنسي وقّع على عقد يربطه بالخفافيش حتى 2025.

وكشفت صحيفة "أس" الإسبانية أن قيمة الصفقة تقدر بـ 2,6 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات أخرى.

فولكييه (28 عاما) بدأ مسيرته في رين، ثم لعب لـ غرناطة وواتفورد وستراسبورج وخيتافي.

وخاض فولكييه إجمالا 168 مباراة مع غرناطة في فتراته المختلفة مع الفريق، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 10.

وبات فولكييه الصفقة الرابعة لـ فالنسيا في الصيف الحالي، بعد الحارس الجورجي جيورجي مامارداشفيلي، والمدافع الباراجوياني عمر ألديريتي، والمهاجم البرازيلي ماركوس أندريه.

ومثّل فولكييه منتخبات شباب فرنسا، قبل أن يتحوّل للعب بقميص جوادالوب موطنه الأصلي منذ 2018.

ويسير فولكييه على خطى جوسيلين أنجلوما ظهير أيمن فرنسا وجوادالوب الذي لعب لـ فالنسيا لخمس سنوات بين 1997 و2002.

ديميتري فولكييه فالنسيا الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
الصفقة تمت.. دانييل جيمس من مانشستر يونايتد إلى ليدز‎‎ دقيقة | الدوري الإنجليزي
الإنتاج الحربي يكشف لـ في الجول حقيقة عروض الأهلي والزمالك لضم البدري 21 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: الأقرب هو إلغاء كأس مصر.. هناك صعوبة في استكماله 23 دقيقة | مصر
تصفيات كأس العالم.. طاقم تحكيم مالي يدير مباراة مصر وأنجولا 33 دقيقة | إفريقيا
على خطى أنجلوما.. فالنسيا يتعاقد مع ظهير جوادالوب 38 دقيقة | الدوري الإسباني
عبد المنصف لـ في الجول: دجلة لا يمانع رحيلي لاستكمال أرقامي القياسية في الدوري الممتاز 41 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – محمد عبد السلام يقترب من الانتقال إلى الاتحاد السكندري 52 دقيقة | الدوري المصري
مران المنتخب – كوكا ينضم للمعسكر.. ووزير الرياضة يدعم الفراعنة ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 هدف وتاريخ يقترب.. ماذا قدم محمد صلاح أمام تشيلسي؟ 2 مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول مقابل انتقال حسام حسن إلى الأهلي.. وموقف عبد القادر 3 خبر في الجول – حسام حسن يجتاز الكشف الطبي ويستكمل إجراءات التعاقد في مقر الأهلي 4 بعد عودته إلى مانشستر يونايتد.. أشياء سيحصل عليها رونالدو
قد ينال إعجابك