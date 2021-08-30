على خطى أنجلوما.. فالنسيا يتعاقد مع ظهير جوادالوب
الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 22:28
كتب : FilGoal
أعلن نادي فالنسيا عن تعاقده مع الفرنسي ديميتري فولكييه قادما من غرناطة في سوق الانتقالات الصيفية.
ديميتري فولكير
النادي : فالنسيا
وذكر فالنسيا في بيانه أن الظهير الأيمن الفرنسي وقّع على عقد يربطه بالخفافيش حتى 2025.
وكشفت صحيفة "أس" الإسبانية أن قيمة الصفقة تقدر بـ 2,6 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات أخرى.
COMUNICADO OFICIAL | DIMITRI FOULQUIER #BenvingutFoulquier#ADNVCF— Valencia CF (@valenciacf) August 30, 2021
فولكييه (28 عاما) بدأ مسيرته في رين، ثم لعب لـ غرناطة وواتفورد وستراسبورج وخيتافي.
وخاض فولكييه إجمالا 168 مباراة مع غرناطة في فتراته المختلفة مع الفريق، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 10.
وبات فولكييه الصفقة الرابعة لـ فالنسيا في الصيف الحالي، بعد الحارس الجورجي جيورجي مامارداشفيلي، والمدافع الباراجوياني عمر ألديريتي، والمهاجم البرازيلي ماركوس أندريه.
ومثّل فولكييه منتخبات شباب فرنسا، قبل أن يتحوّل للعب بقميص جوادالوب موطنه الأصلي منذ 2018.
ويسير فولكييه على خطى جوسيلين أنجلوما ظهير أيمن فرنسا وجوادالوب الذي لعب لـ فالنسيا لخمس سنوات بين 1997 و2002.