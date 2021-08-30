على خطى أنجلوما.. فالنسيا يتعاقد مع ظهير جوادالوب

أعلن نادي فالنسيا عن تعاقده مع الفرنسي ديميتري فولكييه قادما من غرناطة في سوق الانتقالات الصيفية.

وذكر فالنسيا في بيانه أن الظهير الأيمن الفرنسي وقّع على عقد يربطه بالخفافيش حتى 2025.

وكشفت صحيفة "أس" الإسبانية أن قيمة الصفقة تقدر بـ 2,6 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات أخرى.

فولكييه (28 عاما) بدأ مسيرته في رين، ثم لعب لـ غرناطة وواتفورد وستراسبورج وخيتافي.

وخاض فولكييه إجمالا 168 مباراة مع غرناطة في فتراته المختلفة مع الفريق، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 10.

وبات فولكييه الصفقة الرابعة لـ فالنسيا في الصيف الحالي، بعد الحارس الجورجي جيورجي مامارداشفيلي، والمدافع الباراجوياني عمر ألديريتي، والمهاجم البرازيلي ماركوس أندريه.

ومثّل فولكييه منتخبات شباب فرنسا، قبل أن يتحوّل للعب بقميص جوادالوب موطنه الأصلي منذ 2018.

ويسير فولكييه على خطى جوسيلين أنجلوما ظهير أيمن فرنسا وجوادالوب الذي لعب لـ فالنسيا لخمس سنوات بين 1997 و2002.