عبد المنصف لـ في الجول: دجلة لا يمانع رحيلي لاستكمال أرقامي القياسية في الدوري الممتاز

كشف محمد عبد المنصف حارس مرمى وقائد وادي دجلة أن ناديه لا يمانع رحيله والانضمام لأحد أندية الدوري الممتاز، وذلك بعد هبوط الفريق الأصفر لدوري الدرجة الثانية.

وقال عبد المنصف لـFilGoal.com: "بالتأكيد استكمالي لمسيرتي في الدوري الممتاز هو الخيار الأول بالنسبة لي في الموسم المقبل".

وأضاف "أسعى لاستكمال أرقامي القياسية في الدوري الممتاز، لأن الموسم المقبل سيكون رقم 26 لي في الدوري وهذا رقم قياسي على مستوى العالم، كذلك يتبقى لي عدة مباريات قليلة لأكون أكثر من شارك في الدوري المصري".

واستمر تصريحاته "عقدت جلسة مع ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة وأكد لي أنه لن يقف في طريقي لتحقيق الأرقام القياسية في الدوري المصري، عندما يكون عرض الرحيل جيدا".

وواصل "لا يزال يتبقى لي موسم واحد في تعاقدي مع وادي دجلة، وماجد سامي متفهم موقفي ويقدر الفترة التي قضيتها مع الفريق وكذلك عندما تحملت مسؤولية مدير الكرة".

الحارس البالغ من العمر 44 عاما أتم تصريحاته "أمتلك الآن 4 عروض، إثنين منهم من أندية جماهيرية في الدوري الممتاز، وعرضين من أندية صاعدة حديثا للدوري، وسوف أدرس كل هذه العروض بشكل جيد قبل أن أوافق على أحدهم".

وهبط نادي وادي دجلة لدوري الدرجة الثانية، لأول مرة منذ ظهوره الأول في الدوري الممتاز قبل 10 سنوات.