خبر في الجول – محمد عبد السلام يقترب من الانتقال إلى الاتحاد السكندري

الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 22:13

كتب : إبراهيم رمضان

محمد عبد السلام - احتفالات السوبر - الزمالك

اقترب محمد عبد السلام مدافع الزمالك، من الرحيل إلى الاتحاد السكندري في فترة الانتقالات الصيفية.

وعلم FilGoal.com أن عبد السلام اتفق مع إدارة الاتحاد السكندري على الانتقال إليه معارًا لنهاية الموسم المقبل.

وتتبقى اللمسات الأخيرة في المفاوضات بين إدارتي الزمالك والاتحاد لإتمام الصفقة بشكل رسمي.

وكان FilGoal.com قد أوضح في وقتٍ سابق أن عبد السلام قريب من مغادرة الزمالك بعد خروجه من حسابات المدرب باتريس كارتيرون الذي لا يمانع رحيله.

عبد السلام (23 عاما) يلعب في الزمالك منذ انضمامه إليه قادما من بتروجت عام 2018.

ولم يشارك عبد السلام إلا في 6 مباريات طوال موسم 2020\2021، وكان الخيار الرابع في مركز قلب الدفاع بالفريق.

وفي سياق متصل، يقترب ياسين مرعي لاعب الزمالك الشاب مواليد 2001، من الانتقال بدوره إلى الاتحاد، وفقا لما علمه FilGoal.com.

ويجيد مرعي اللعب في خط الدفاع وخط الوسط، ويقترب من تدعيم صفوف زعيم الثغر.

محمد عبد السلام الزمالك في الدوري
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