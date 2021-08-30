كاباك يعود إلى البريميرليج عبر بوابة نورويتش

أعلن نورويتش سيتي الإنجليزي رسميا عن تعاقده مع التركي أوزان كاباك مدافع شالكه الألماني، وذلك قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية بيوم واحد.

وبحسب فابريزيو رومانو صحفي "سكاي سبورتس"، فإن الصفقة تمت على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 4 مليون يورو.

ويتضمن الاتفاق بين نورويتش وشالكه إمكانية الشراء بنهاية الموسم، مقابل 14 مليون يورو.

ووقع كاباك على عقده الجديد مع النادي الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز، وهي المسابقة التي قضى بها المدافع التركي نصف الموسم الماضي، معارا إلى صفوف ليفربول.

وأتى كاباك في توقيت سيئ للريدز، حيث تم التعاقد معه تعويضا لأزمة كبرى في مركز قلب الدفاع، بإصابة الهولندي فيرجيل فان دايك والإنجليزي جو جوميز والكاميروني جويل ماتيب في نفس التوقيت.

وحصل التركي البالغ من العمر 21 عاما على 13 مشاركة بقميص ليفربول، بمجموع 1124 دقيقة لعب، تنقسم إلى 9 مشاركات في البريميرليج و4 في دوري أبطال أوروبا.

يأتي ذلك حيث شارك التركي في مباراتي دور الــ16 بدوري الأبطال ضد لايبزج الألماني، ثم شارك في مباراتي ربع النهائي ضد ريال مدريد، وهنا انتهى مشوار الريدز في المسابقة.

يذكر أن نورويتش يحتل المركز التاسع عشر بعد أول 3 جولات من عمر البريميرليج، بصفر من النقاط عقب 3 هزائم، حيث سجل هدفا وحيدا وتلقى 10.