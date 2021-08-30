مختار مختار يتولى تدريب غزل المحلة

أعلن نادي غزل المحلة عن تعيين مختار مختار مديرًا فنيًا جديدًا للفريق انطلاقا من الموسم المقبل.

ويتولى مختار المهمة خلفًا لـ خالد عيد الذي أقيل من منصبه بعد نهاية منافسات الدوري المصري.

ويعاون مختار في مهمته: عبد الله رجب كمدرب عام، وأسامة محمد كمدرب، وعمرو رمضان كمدرب، وعصام عبد العظيم كمدرب حراس مرمى، وسعيد عبد العظيم كمعد بدني.

ونجح غزل المحلة في تمديد تواجده لموسم آخر بالدوري الممتاز بعد نجاته من الهبوط واحتلاله المركز 15 برصيد 35 نقطة.

من جانبه، يعود المدرب المخضرم مختار مختار للتدريب بعد أن كانت آخر مهامه مع الإنتاج الحربي الذي رحل عنه في يناير الماضي.

وسبق لـ مختار تدريب غزل المحلة عام 2003 وقاده للمركز السابع في الدوري المصري.

كما خاض مختار تجربة طويلة وناجحة مع بتروجت، ثم تحول للمصري، والوحدة السعودي، وإنبي، وظفار العماني، قبل أن يعود لـ بتروجت ثم المصري مجددا، ومن بعده الاتحاد، وأخيرا الإنتاج الحربي منذ 2017 وحتى رحيله مطلع العام الجاري.