باكايوكو يعود إلى ميلان للمرة الثانية

الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 19:10

كتب : أحمد أباظة

باكايوكو - ميلان

أعلن ميلان الإيطالي رسميا عن تعاقده مع تيموي باكايوكو لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، وذلك على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء الإلزامي بشروط محددة.

وقال الروسونيري في بيان رسمي عبر موقعه: "ميلان سعيد بإعلان تعاقده مع لاعب الوسط تيموي باكايوكو من تشيلسي على سبيل الإعارة لمدة عامين، في صفقة يمكن أن تتحول إلى إلزام بالشراء إذا تم موافاة شروط معينة".

وأضاف البيان عن اللاعب "ولد في باريس في السابع عشر من أغسطس عام 1994، وبدأ مسيرته الاحترافية في رين الفرنسي ثم لعب مع موناكو وتشيلسي ونابولي قبل العودة إلى ميلان، الذي لعب معه في موسم 2018-2019، حيث شارك 42 مرة وسجل هدفا واحدا".

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وأجرى باكايوكو الكشف الطبي أمس –الأحد- تمهيدا لتوقيع العقد في مقر ميلان، وهو ما تم صباح اليوم، حيث تم إرسال العقود الموقعة إلى رابطة الدوري الإيطالي وباتت عودة لاعب الوسط إلى سان سيرو مسألة رسمية.

ولعب باكايوكو 44 مباراة بقميص نابولي في الموسم الماضي، حيث ساعد الفريق على إنهاء الدوري في المركز الخامس بفارق نقطة عن مراكز دوري أبطال أوروبا، التي ظفر بها إنتر ميلان وميلان وأتالانتا ويوفنتوس على الترتيب.

يذكر أن باكايوكو كان قد انتقل إلى تشيلسي في يوليو 2017 قادما من موناكو مقابل 40 مليون يورو، ولكنه لم يحظَ بالكثير من الوقت في لندن، حيث أعير ميلان ثم إلى موناكو نفسه وأخيرا إلى نابولي، دون أن يقوم أي من هذه الفرق بشرائه عقب نهاية فترة الإعارة.

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