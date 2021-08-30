الزمالك يوقع بروتوكول لإنشاء فريق لكرة القدم باسمه في الإمارات

الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 19:03

كتب : إبراهيم رمضان

مؤتمر إنشاء فريق الزمالك لكرة القدم في الإمارات

أعلن نادي الزمالك خلال مؤتمرا صحفيا عن إنشاء فريق لكرة القدم في الإمارات يحمل اسم "الزمالك" وذلك في حضور حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي وعمرو مصطفى كامل رئيس مجلس إدارة شركة إي فريندز سبورت.

بالإضافة إلى حسين السمري المدير التنفيذي للنادي وحسين السيد وحسام المندوه عضوي لجنة الإدارة، وفاروق جعفر المستشار الفني لمجلس الإدارة.

وقال حسين لبيب: "لدينا طموحات عديدة ومن ضمنها الناحية الاستثمارية والرياضية واليوم نوقع بروتوكول لإنشاء فرع لنادي الزمالك بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".

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وأشار "هذا ثاني بروتوكول بعد توقيع بروتوكول مع نادي إيروسبورت التابع لوزارة الطيران، حيث نحاول تعظيم دور الزمالك الرياضي".

وأتم تصريحاته "أتمنى التوفيق لنادي الزمالك في دولة الإمارات".

من جانبه أكد عمرو مصطفى رئيس الشركة الخاصة بإتمام بروتوكول التعاون مع الزمالك لإنشاء فرع النادي بالإمارات، أن هذا المشروع سيحقق عدة فوائد للطرفين.

وقال مصطفى إن المشروع هو تكوين فريق لكرة القدم يحمل اسم الزمالك في الإمارات وفقا للقوانين الخاصة بالدولة.

وتابع عمرو مصطفى: "في البداية سيكون إنشاء فريق كرة قدم للمشاركة، وفي المستقبل سيمتد المشروع إلى إنشاء فرق للألعاب الأخرى".

واختتم مصطفى: "لدينا رغبة في زيادة الفكرة بإنشاء ناد يحمل اسم الزمالك في أكثر من دولة عربية".

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