رومانو: مسألة وقت.. لايبزيج ينهي معركة موريبا مع برشلونة

الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 19:02

كتب : أحمد أباظة

برشلونة

أنهى لايبزيج الألماني تجهيزات الكشف الطبي للاعب الوسط الواعد إيلايتش موريبا تمهيدا لانتقاله إلى صفوفه قادما من برشلونة، كما أتم الاتفاق مع النادي الإسباني على تفاصيل انتقاله.

يأتي ذلك بحسب ما ذكره فابريزيو رومانو صحفي "سكاي سبورتس"، الذي أكد أن لايبزيج جهز لهذا الكشف حتى قبل الانتهاء من حسم التفاصيل، لأنه لا يريد المخاطرة بإهدار الوقت قبل نهاية سوق الانتقالات.

وتوصل وكيل موريبا لاتفاق بشأن الشروط الشخصية مع لايبزيج، كما نفى رومانو وجود توتنام هوتسبر الإنجليزي في هذا السباق من الأصل، عكس ما أشيع بالآونة الأخيرة.

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وأخيرا أتم لايبزيج اتفاقه مع برشلونة، حيث سيطير اللاعب اليوم استعدادا للتوقيع وإجراء الكشف الطبي في صباح الغد.

ووفقا لرومانو، فإن قيمة الصفقة تصل إلى 15 مليون يورو، ويرجع الكثير من الفضل في حسم هذه الأزمة إلى وكيل أعمال موريبا.

وكان لاعب الوسط قد ظهر مع الفريق الأول للنادي الكتالوني في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان، ولكن طول فترة التفاوض مع النادي على تجديد عقده الذي ينتهي العام القادم، تسبب بصدام علني بينه وبين الإدارة الجديدة برئاسة خوان لابورتا.

يذكر أن برشلونة كان قد قرر إعادة موريبا إلى الفريق الثاني وحرمانه من تمثيل الفريق الأول حتى يتم حل هذه الأزمة، حيث قال لابورتا أنه من غير المقبول أن يقوم النادي بتنشئة لاعب ثم يرفض هذا اللاعب تجديد عقده ليترك النادي في موقف حرج بالعام الأخير.

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