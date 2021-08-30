لتعويض صبحي.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع أحمد يحيى

أعلن نادي الاتحاد السكندري عن تعاقده مع أحمد يحيى قادما من الإنتاج الحربي في صفقة انتقال حر.

ووقّع حارس المرمى السابق للإنتاج على عقد يربطه بزعيم الثغر لمدة 3 سنوات مقبلة.

يحيى (33 عاما) خاض 23 مباراة مع الإنتاج الحربي في الدوري المصري 2020\2021، واستقبلت شباكه 44 هدفًا.

ولعب يحيى في الإنتاج الحربي منذ انضمامه إليه قادما من سموحة في يوليو 2018.

ودعّم الاتحاد حراسة مرماه بعد انتهاء إعارة محمد صبحي وعودته لفريقه الزمالك.

وقال أحمد يحيى لـFilGoal.com: "في البداية أتوجه بالشكر إلى نادي الإنتاج الحربي واللواء أشرف عامر، وكنا نتمنى تقديم أفضل شيء وألا يتعرض الفريق للهبوط ولكن هذه هي كرة القدم".

وأضاف "آخر مشاركة لي مع الإنتاج كانت أمام الاتحاد السكندري وظهرت بشكل جيد وبعدها تحدث معي محمد مصيلحي رئيس النادي ووجدت طريقة تعامله معي مثالية".

وواصل "شرف لي التواجد مع الاتحاد السكندري الذي يمتلك جماهير عريضة، وسعدت جدا بالتعادل مع محمد مصيلحي".

وأكمل "كذلك شرف لي العمل مع مدرب بحجم حسام حسن الذي يمتلك اسما كبيرا على مستوى كرة القدم في مصر سواء لاعبا أو مدربا، وأيضا أتشرف بالتعامل مع إبراهيم حسن ومدرب الحراس عماد المندوه".

وأتم تصريحاته "إبراهيم حسن تحدث معي عقب انضمامي للاتحاد وحفزني كثيرا وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع، بعدما وقعت للنادي لمدة 3 مواسم".

وكان الاتحاد قد أعلن في وقتٍ سابق من اليوم الإثنين عن تعاقده مع 4 صفقات جديدة.

وضم الاتحاد سعيدو سيمبوري قادما من المصري، والغاناي مورو ساليفو في صفقة مجانية، بالإضافة إلى نادر رمضان من الإسماعيلي، ومصطفى رمضان عفروتو من الحمام.

وأنهى الاتحاد الدوري في المركز السابع برصيد 48 نقطة تحت قيادة مديره الفني حسام حسن.