كرة سلة - لأول مرة منذ 2011.. منتخب مصر يودع إفريقيا بالخسارة من أنجولا ولا يتأهل لربع النهائي

يغيب منتخب مصر لكرة السلة عن ربع نهائي بطولة إفريقيا للمرة الأولى منذ 2011 بعد الخسارة أمام أنجولا.

وخسر منتخب مصر أمام أنجولا بنتيجة 70-62 ضمن منافسات الدور المؤهل لربع النهائي.

ولم يصل منتخب مصر للمربع الذهبي سوى مرة واحدة في 2013 -عندما حصد الفراعنة الفضية- في أخر ست نسخ.

وبدأت المباراة متكافئة بين الفريقين وحسم منتخب أنجولا الفترة الأولى في أخر ثانيتين بنتيجة 16-15.

وظهر تفوق منتخب أنجولا في الفترة الثانية والتي انتهت بتقدمهم 33-25.

وحاول الفراعنة تقليص الفارق في الفترة الثالثة لكن تفوق أنجولا استمر وانتهت الفترة بتقدمهم 52-41.

وبدأ منتخب أنجولا الفترة الرابعة بثلاثيتين متتاليتين ليحبط محاولات منتخب مصر، قبل صحوة متأخرة للفراعنة في أخر دقيقتين قلصت الفارق إلى 68-60 قبل أن يعود منتخب أنجولا.

وانتهى اللقاء في النهاية بفوز منتخب أنجولا بنتيجة 70-62 .

ويتأهل منتخب أنجولا لمواجهة السنغال في ربع النهائي المقرر له بعد غد الأربعاء.

وسبق لمنتخب مصر حصد بطولة إفريقيا 5 مرات سابقة أخرها كان عام 1983.

وغاب عن منتخب مصر أنس أسامة أحد نجوم الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأولى.

وكان منتخب مصر قد تأهل للدور التالي لدور المجموعات بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة بهزيمتين من غينيا وتونس وفوز على إفريقيا الوسطى.

وتأهل الفراعنة لمواجهة أنجولا ثالث المجموعة الأولى في الدور المؤهل لربع النهائي.