بايرن يعلن التعاقد مع سابيتزير

أعلن بايرن ميونيخ في بيان رسمي التعاقد مع مارسيل سابيتزير قادما من صفوف لايبزج.

وأشار النادي في بيانه إلى أن لاعب الوسط النمساوي قد وقع على عقد لمدة أربعة مواسم حتى 2025، وإن لاعب سيرتدي الرقم 18 مع الفريق.

وقال اللاعب في تصريحات للموقع الرسمي لبايرن: "أنا سعيد للغاية، عندما كنت طفلا كنت أرتدي قميص البايرن بكل فخر".

وتابع "سأبذل قصارى جهدي من أجل هذا النادي وأريد الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات والألقاب".

اللاعب صاحب الـ 27 عاما كان قد انضم للايبزج في 2015 قادما من ريد بول سالزبورج.

وشارك سابيتزير هذا الموسم في مباراتين مع لايزبج، بينما شارك الموسم الماضي في 39 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل تسعة أهداف وصناعة سبة آخرين.