بايرن يعلن التعاقد مع سابيتزير

الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 16:53

كتب : عبد الرحمن فوزي

مارسيل سابيتزير بقميص بايرن ميونيخ

أعلن بايرن ميونيخ في بيان رسمي التعاقد مع مارسيل سابيتزير قادما من صفوف لايبزج.

وأشار النادي في بيانه إلى أن لاعب الوسط النمساوي قد وقع على عقد لمدة أربعة مواسم حتى 2025، وإن لاعب سيرتدي الرقم 18 مع الفريق.

وقال اللاعب في تصريحات للموقع الرسمي لبايرن: "أنا سعيد للغاية، عندما كنت طفلا كنت أرتدي قميص البايرن بكل فخر".

أخبار متعلقة
ليفاندوفسكي 300.. بايرن ميونيخ يسحق هيرتا برلين بخماسية بايرن ميونيخ VS برشلونة.. ماذا تغير بين الفريقين بعد مباراة الـ 8-2؟ كأس ألمانيا - بايرن ميونيخ يكتسح بريمر بدستة أهداف قرعة الأبطال – برشلونة مع بايرن.. ومواجهات متكررة لـ ريال مدريد وليفربول

وتابع "سأبذل قصارى جهدي من أجل هذا النادي وأريد الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات والألقاب".

اللاعب صاحب الـ 27 عاما كان قد انضم للايبزج في 2015 قادما من ريد بول سالزبورج.

وشارك سابيتزير هذا الموسم في مباراتين مع لايزبج، بينما شارك الموسم الماضي في 39 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل تسعة أهداف وصناعة سبة آخرين.

بايرن ميونيخ مارسيل سابيتزير
نرشح لكم
أخر الأخبار
الاتحاد يجدد تعاقد صبري رحيل 25 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – الزمالك يتفق مع الرجاء على انتقال أحداد.. تعرف على قيمة الصفقة 52 دقيقة | الدوري المصري
لتعويض صبحي.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع أحمد يحيى ساعة | مصر
كرة سلة - لأول مرة منذ 2011.. منتخب مصر يودع إفريقيا بالخسارة من أنجولا ولا يتأهل لربع النهائي ساعة | رياضات أخرى
روبن دياش بعد التجديد: جوارديولا ساعدني على التطور.. استمتع بكل دقيقة مع سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
الخلطة الآسيوية.. مايوركا يضم كانج إين "على طريقة ميسي" ساعة | الدوري الإسباني
بايرن يعلن التعاقد مع سابيتزير ساعة | ميركاتو
لويس ميكيسون - "مراوغ قصير القامة قد يتلاعب بدفاع فريقك".. وفرصة أخرى مع موسيماني ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 هدف وتاريخ يقترب.. ماذا قدم محمد صلاح أمام تشيلسي؟ 2 مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول مقابل انتقال حسام حسن إلى الأهلي.. وموقف عبد القادر 3 خبر في الجول – حسام حسن يجتاز الكشف الطبي ويستكمل إجراءات التعاقد في مقر الأهلي 4 بعد عودته إلى مانشستر يونايتد.. أشياء سيحصل عليها رونالدو
قد ينال إعجابك