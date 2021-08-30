الزمالك يجدد لـ محمد أشرف "روقا" حتى 2024

أعلن الزمالك اليوم الإثنين تجديد عقد لاعب وسطه محمد أشرف "روقا" حتى 2024.

ووقع روقا (26 عاما) على عقد جديد بحضور حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك وحسين السمري المدير التنفيذي وحسين السيد عضو اللجنة وفاروق جعفر المستشار الفني للإدارة وعاطف النمر مدير النشاط الرياضي وطارق جبريل المدير المالي.

ويستعد روقا، لاعب طلائع الجيش وإنبي السابق، لموسمه الثالث مع الزمالك الذي انضم له في 2017.

اللاعب السابق في قطاع الناشئين بالأهلي لعب في طلائع الجيش 4 مواسم قبل أن يضمه الزمالك.

وأعار الزمالك اللاعب 3 مرات قبل أن يعود للمشاركة مع الفريق في أكتوبر الماضي.

وشارك روقا في 21 مباراة مع الزمالك وسجل 5 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.

وتوج مع الفريق بلقب الموسم الماضي من الدوري المصري الممتاز.