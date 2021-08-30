عمر كمال زملكاوي حتى 2024

أعلن الزمالك اليوم الإثنين تعاقده مع عمر كمال في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقد اللاعب مع المصري.

عمر كمال النادي : المصري الزمالك

وضم الزمالك الجناح البالغ عمره 27 عاما حتى 2024.

ووصل عمر مقر نادي الزمالك منذ قليل لتوقيع عقد انضمامه للفريق وللحصول على مقدم التعاقد.

واختار عمر الانضمام للزمالك بعدما اعتذر لبيراميدز على عدم إتمام انتقاله للأخير.

لعب عمر، نجل كمال عبد الواحد المعد البدني السابق لمنتخب مصر، لفريق اتحاد الشرطة وانتقل للمصري في صيف 2017.

ثم لعب النصف الثاني من موسم 2017-2018 معارا للأسيوطي (بيراميدز حاليا).

عمر قدّم موسما مميزا مع المصري في 2020-2021، سجل 14 هدفا في 34 مباراة، وصنع ثلاثة آخرين.

شارك إجمالا في 129 مباراة من الدوري المصري الممتاز وسجل 22 هدفا وأرسل 7 تمريرات حاسمة.

ويعتبر عمر كمال عبد الواحد أولى صفقات القلعة البيضاء للتدعيم في الموسم الجديد.

وحصل الزمالك على لقب الدوري للموسم المنقضي للمرة الثالثة عشرة في تاريخه.

ويستعد لمواجهة أسوان في نصف نهائي كأس مصر.