رومانو: توتنام قريب من التوصل لاتفاق مع برشلونة بشأن إيمرسون

كشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس اقتراب توتنام من التوصل لاتفاق مع برشلونة بشأن ضم إيمرسون رويال الظهير الأيمن للفريق الإسباني.

وقال رومانو إن الصفقة ستكلف توتنام نحو 30 مليون يورو، ولكن المفاوضات لم تكتمل حتى الآن.

كما شدد رومانو على عدم دخول سيرجي أورييه في الصفقة بصورة تبادلية وعلى عدم وجود مفاوضات بشأن إلياش موريبا.

وانضم إيمرسون لبرشلونة في سوق الانتقالات الحالي قادما من صفوف ريال بيتيس بعد تفعيل النادية الكتالوني لبند إعادة الشراء في عقد اللاعب مع بيتيس.

وشارك إيمرسون مع برشلونة هذا الموسم حتى الآن في ثلاث مباريات كبديل.

بينما شارك إيمرسون مع بيتي الموسم الماضي في 38 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة أربعة آخرين.