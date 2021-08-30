اتحاد الكرة يعلن تأجيل قرعة الدوري

الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 15:37

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مراسم قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد.

وكان مقررا إقامة قرعة الدوري في العاشرة من صباح غدا الثلاثاء دون تحديد تواريخ المباريات.

وجاء بيان اتحاد الكرة كالآتي:

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"قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مراسم قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد والتي كان مقررا إجراؤها في العاشرة صباح الغد 31 أغسطس لموعد يحدد فيما بعد".

وكان الزمالك قد توج بلقب الدوري للموسم المنقضي للمرة الثالثة عشر في تاريخه.

ومن المنتظر أن يعلن اتحاد الكرة موقفه من كأس مصر بشكل نهائي خلال يومين.

وعلم FilGoal.com أن الاتجاه لاستئناف مسابقة كأس مصر يوم 10 سبتمبر وإقامة النهائي يوم 20 من الشهر نفسه.

ويعني ذلك تأجيل إقامة الدوري الجديد إلى بداية شهر أكتوبر.

الدوري المصري اتحاد الكرة تأجيل القرعة
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