الصفقة السادسة.. مودي إلى فاركو

الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 15:17

كتب : FilGoal

مودي - فاركو

أعلن فاركو اليوم الإثنين تعاقده مع المدافع أحمد مودي قادما من مصر للمقاصة حتى 2024.

أحمد مودي

النادي : مصر للمقاصة

فاركو

وبذلك مودي هو سادس لاعب يضمه الفريق الصاعد إلى الدوري المصري الممتاز في الصيف الجاري.

وحصل فاركو على خدمات كلا من الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبد الله بكرى من بيراميدز .

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ويستعد فاركو للمشاركة في الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

أحمد مودي فاركو
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