الصفقة السادسة.. مودي إلى فاركو
الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 15:17
كتب : FilGoal
أعلن فاركو اليوم الإثنين تعاقده مع المدافع أحمد مودي قادما من مصر للمقاصة حتى 2024.
وبذلك مودي هو سادس لاعب يضمه الفريق الصاعد إلى الدوري المصري الممتاز في الصيف الجاري.
وحصل فاركو على خدمات كلا من الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبد الله بكرى من بيراميدز .
ويستعد فاركو للمشاركة في الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.
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