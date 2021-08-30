مباشر - مونت كارلو: مبابي تقبل قرار سان جيرمان ويستعد لإكمال الموسم معه

لم يفقد ريال مدريد الأمل بعد في الحصول على الجوهرة الفرنسية كيليان مبابي، وفي المقابل يتمسك باريس سان جيرمان بنجمه ولن يفرط به بسهولة.

وفي الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الحالية، منحت صحيفة ماركا الإسبانية الأمل لجمهور ريال مدريد.

FilGoal.com يقدم لكم تغطية مباشرة لمصير كيليان مبابي قبل نهاية سوق الانتقالات في أوروبا مساء الثلاثاء.

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10:00

راديو مونت كارلو:

مبابي تقبل واحترم قرار إيقاف المفاوضات بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان والآن سيستعد لخوض الموسم الذي قد يكون الأخير له مع النادي الفرنسي.

7:15

راديو مونت كارلو الفرنسي:

أوقف ريال مدريد مفاوضاته مع باريس سان جيرمان بشأن كيليان مبابي، ومع ذلك لا يمكن استبعاد حدوث أي جديد بين الطرفين قبل نهاية فترة الانتقالات مساء غدا الثلاثاء

5:45

ظهر مبابي في مقطع فيديو سريع التقطه أحد المراسلين ونشره برنامج تشيرينجيتو، أثناء انضمام نجم باريس سان جيرمان لمعسكر بلاده فرنسا.

وقال مبابي للمراسل: "أنا بخير، تحلوا بالهدوء".

🚨🚨 ÚLTIMA HORA 🚨🚨 🐢 MBAPPÉ: “Estoy bien, TRANQUILO”. Estamos EN DIRECTO en nuestro TWITCH: https://t.co/uy59B6tvAR pic.twitter.com/mBLsQLzzLi — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 30, 2021

5:20

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية عن اختفاء أقمصة كيليان مبابي من أهم متجرين لنادي باريس سان جيرمان في العاصمة الفرنسية.

وأوضحت أس أنها زارت بنفسها متجر ملعب حديقة الأمراء، ومتجر شارع الشانزلزيه، ولم تعثر فيهما على أقمصة مبابي.

وأشارت الصحيفة أن شراء أقمصة مبابي يتم فقط عن طريق طلبها وطباعتها بشكل مسبق.

وأوضح التقرير أن الموظفة في فرع الشانزلزيه كانت مترددة واضطرت إلى استشارة مديرها لمعرفة ما إذا كانت طباعة القميص الخاصة بـ مبابي لا تزال قائمة أم لا.

4:30

ماركا نقلا عن شبكة سكاي سبورتس: ريال مدريد قد يوافق على دفع 200 مليون يورو للحصول على مبابي

3:40

خوسيه فيليكس دياث صحفي ماركا من باريس: الناديان يتفاوضان الآن بالبريد الإلكتروني

3:20

البرنامج التلفزيوني الإسباني Golazo de Gol يقول إن خوسيه أنخيل سانشيث مدير ريال مدريد في طريقه لباريس، هل الصفقة تقترب؟

3:15

مبابي يصل مقر معسكر منتخب فرنسا استعدادا لتصفيات كأس العالم 2022

3:00

ماركا تؤكد أن باريس أخطر ريال مدريد أنه لن يبيع مبابي بأقل من 200 مليون يورو

2:30

كتبت ماركا في تغطيتها المباشرة لمفاوضات الحصول على مبابي إن الناديين يتحدثان الآن بشأن الصفقة.

وتسائلت ما إذا كان ريال مدريد سيقدم عرضا ثالثا لباريس سان جيرمان.

النادي الفرنسي لم يرد على العرض الأول الذي بلغ 160 مليون يورو.

وتجاهل أيضا العرض الثاني المقدر بـ170 مليون يورو إضافة إلى 10 ملايين يورو كإضافات.

ويأمل ريال مدريد الوصول لاتفاق يحصل بموجبه على اللاعب البالغ عمره 22 عاما.

ويعول على اضطرار باريس لبيع اللاعب الذي رفض تجديد عقده الذي ينتهي في 2022، منعا لفقدانه مجانا بعد أشهر.

مبابي واصل التألق بثنائية في شباك ريمس يوم الأحد في الدوري الفرنسي، يريد ريال مدريد، وباريس متمسك به لآخر لحظة.

هل سيغير لون قميصه في الساعات الأخيرة من الميركاتو؟ لنرى.