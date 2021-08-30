صفقة مبابي.. ماركا: سان جيرمان يطلب 200 مليون يورو.. وتقرير آخر: مدير ريال مدريد يتجه لباريس

لم يفقد ريال مدريد الأمل بعد في الحصول على الجوهرة الفرنسية كيليان مبابي، وفي المقابل يتمسك باريس سان جيرمان بنجمه ولن يفرط به بسهولة.

وفي الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الحالية، منحت صحيفة ماركا الإسبانية الأمل لجمهور ريال مدريد.

---

3:40

خوسيه فيليكس دياث صحفي ماركا من باريس: الناديان يتفاوضان الآن بالبريد الإلكتروني

3:20

البرنامج التلفزيوني الإسباني Golazo de Gol يقول إن خوسيه أنخيل سانشيث مدير ريال مدريد في طريقه لباريس، هل الصفقة تقترب؟

3:15

مبابي يصل مقر معسكر منتخب فرنسا استعدادا لتصفيات كأس العالم 2022

3:00

ماركا تؤكد أن باريس أخطر ريال مدريد أنه لن يبيع مبابي بأقل من 200 مليون يورو

2:30

كتبت ماركا في تغطيتها المباشرة لمفاوضات الحصول على مبابي إن الناديين يتحدثان الآن بشأن الصفقة.

وتسائلت ما إذا كان ريال مدريد سيقدم عرضا ثالثا لباريس سان جيرمان.

النادي الفرنسي لم يرد على العرض الأول الذي بلغ 160 مليون يورو.

وتجاهل أيضا العرض الثاني المقدر بـ170 مليون يورو إضافة إلى 10 ملايين يورو كإضافات.

ويأمل ريال مدريد الوصول لاتفاق يحصل بموجبه على اللاعب البالغ عمره 22 عاما.

ويعول على اضطرار باريس لبيع اللاعب الذي رفض تجديد عقده الذي ينتهي في 2022، منعا لفقدانه مجانا بعد أشهر.

مبابي واصل التألق بثنائية في شباك ريمس يوم الأحد في الدوري الفرنسي، يريد ريال مدريد، وباريس متمسك به لآخر لحظة.

هل سيغير لون قميصه في الساعات الأخيرة من الميركاتو؟ لنرى.