رومانو: ميلان توصل لاتفاق مع بوردو بشأن ياسن عدلي

الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 15:12

كتب : عبد الرحمن فوزي

ياسين عدلي

كشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس عن توصل ميلان لاتفاق مع بوردو بشأن التعاقد مع ياسين عدلي.

ياسين عدلي

النادي : بوردو

ميلان

وقال رومانو إن عدلي سيصل ميلانو في الدقائق القادمة للتوقيع مع ميلان لمدة خمسة مواسم، بقيمة 10 ملايين يورو.

كما شدد رومانو أن اللاعب سيظل مع بوردو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

أخبار متعلقة
فوز مورينيو الثاني: روما يضرب ساليرنيتانا برباعية.. جيرو يقود ميلان لسحق كالياري قرعة الأبطال - قمم مكررة.. ميلان وليفربول وريال وإنتر.. باريس لا يهزم سيتي دياز يقود ميلان لانتصار خارج القواعد على سامبدوريا ميلان يضم بيترو بيليجري

لاعب الوسط الهجومي صاحب الـ 21 عاما شارك حتى الآن مع بوردو في أربع مباريات.

وشارك عدلي مع بوردو الموسم الماضي في 36 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة خمسة آخرين.

ويعد عدلي هو الصفقة التاسعة لميلان في سوق الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع أوليفيه جيرو، وومايك مايجنان، وبالو توريه، وأليساندرو فلورينزي، وبييترو بيليجري، بالإضافة إلى شراء عقد كل من تونالي، وبراهيم دياز، وفاكايو توموري بشكل دائم.

الدوري الإيطالي الإنتر ، ميلان ، الدوري الإيطالي ياسين عدلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
الصفقة السادسة.. مودي إلى فاركو 6 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - اجتماع بين كارتيرون وإدارة الزمالك لحسم ملف المعارين والصفقات الجديدة 11 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: ميلان توصل لاتفاق مع بوردو بشأن ياسن عدلي 11 دقيقة | ميركاتو
صفقة مبابي.. ماركا: مدير ريال مدريد يطير إلى باريس 22 دقيقة | ميركاتو
مباشر كرة سلة - مصر (14)-(12) أنجولا.. الربع الأول 32 دقيقة | رياضات أخرى
والد ميسي: لسنا حزانى من برشلونة.. وإنما بعض الأشخاص 33 دقيقة | أوروبا
نادي البنك الأهلي: سنتعاقد مع 7 لاعبين سوبر 40 دقيقة | الدوري المصري
أوروجواي تتراجع عن استدعاء كافاني بسبب قرار رابطة الدوري الإنجليزي 49 دقيقة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 هدف وتاريخ يقترب.. ماذا قدم محمد صلاح أمام تشيلسي؟ 2 مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول مقابل انتقال حسام حسن إلى الأهلي.. وموقف عبد القادر 3 خبر في الجول – حسام حسن يجتاز الكشف الطبي ويستكمل إجراءات التعاقد في مقر الأهلي 4 بعد عودته إلى مانشستر يونايتد.. أشياء سيحصل عليها رونالدو
قد ينال إعجابك