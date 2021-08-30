رومانو: ميلان توصل لاتفاق مع بوردو بشأن ياسن عدلي

كشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس عن توصل ميلان لاتفاق مع بوردو بشأن التعاقد مع ياسين عدلي.

ياسين عدلي النادي : بوردو ميلان

وقال رومانو إن عدلي سيصل ميلانو في الدقائق القادمة للتوقيع مع ميلان لمدة خمسة مواسم، بقيمة 10 ملايين يورو.

كما شدد رومانو أن اللاعب سيظل مع بوردو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

لاعب الوسط الهجومي صاحب الـ 21 عاما شارك حتى الآن مع بوردو في أربع مباريات.

وشارك عدلي مع بوردو الموسم الماضي في 36 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة خمسة آخرين.

ويعد عدلي هو الصفقة التاسعة لميلان في سوق الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع أوليفيه جيرو، وومايك مايجنان، وبالو توريه، وأليساندرو فلورينزي، وبييترو بيليجري، بالإضافة إلى شراء عقد كل من تونالي، وبراهيم دياز، وفاكايو توموري بشكل دائم.