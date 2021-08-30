والد ميسي: لسنا حزانى من برشلونة.. وإنما بعض الأشخاص

الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 14:50

كتب : FilGoal

بكاء ميسي

شدد خورخي ميسي والد ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان أنه يشعر بالضيق تجاه بعض الأشخاص المنتمين لبرشلونة.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

برشلونة

ووصل خورخي مدينة برشلونة يوم الإثنين وصرح سريعا لـGOL "لسنا حزانى من النادي".

ثم استدرك "بل من بعض الأشخاص".

أخبار متعلقة
نادي البنك الأهلي: سنتعاقد مع 7 لاعبين سوبر أوروجواي تتراجع عن استدعاء كافاني بسبب قرار رابطة الدوري الإنجليزي خالد عيد بعد إقالته: من لا يفهم كرة القدم فليبحث عن مهنة أخرى كرة يد - الأهلي إلى نصف نهائي كأس الكؤوس من أجل اللقب الرابع

وعلق باقتضاب على ظهوره ميسي (34 عاما) الأول مع باريس بالقول:"هذه الحياة".

وشارك ميسي بديلا يوم الأحد في انتصار باريس على ريمس في الدوري الفرنسي.

مباراة كانت الأولى للنجم الأرجنتيني بعد انتقاله لباريس قادما من برشلونة.

وأعلن برشلونة في وقت سابق عدم قدرته على تجديد عقد ميسي بسبب القيود المالية لرابطة الدوري الإسباني.

وصرح رئيسه خوان لابورتا أن النادي مديون بـ1.6 مليار دولار.

وقضى ميسي 20 عاما في برشلونة حقق فيها العديد من الألقاب والأرقام القياسية.

وظفر بجائزة الكرة الذهبية 6 مرات كأكثر لاعب في التاريخ.

ميسي برشلونة باريس سان جيرمان
نرشح لكم
أخر الأخبار
اتحاد الكرة يعلن تأجيل قرعة الدوري 13 دقيقة | الدوري المصري
مدرب جنوب إفريقيا يتحدث عن انضمام تاو لـ الأهلي.. ويوضح ترتيبه ضمن قادة الأولاد 14 دقيقة | الدوري المصري
الصفقة السادسة.. مودي إلى فاركو 32 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - اجتماع بين كارتيرون وإدارة الزمالك لحسم ملف المعارين والصفقات الجديدة 37 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: ميلان توصل لاتفاق مع بوردو بشأن ياسن عدلي 38 دقيقة | ميركاتو
صفقة مبابي.. ماركا: سان جيرمان يطلب 200 مليون يورو.. وتقرير آخر: مدير ريال مدريد يتجه لباريس 48 دقيقة | ميركاتو
مباشر كرة سلة - مصر (19)-(24) أنجولا.. الربع الثاني وتفوق أنجولي 58 دقيقة | رياضات أخرى
والد ميسي: لسنا حزانى من برشلونة.. وإنما بعض الأشخاص ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 هدف وتاريخ يقترب.. ماذا قدم محمد صلاح أمام تشيلسي؟ 2 مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول مقابل انتقال حسام حسن إلى الأهلي.. وموقف عبد القادر 3 خبر في الجول – حسام حسن يجتاز الكشف الطبي ويستكمل إجراءات التعاقد في مقر الأهلي 4 بعد عودته إلى مانشستر يونايتد.. أشياء سيحصل عليها رونالدو
قد ينال إعجابك