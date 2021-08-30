أوروجواي تتراجع عن استدعاء كافاني بسبب قرار رابطة الدوري الإنجليزي

الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 14:34

كتب : عبد الرحمن فوزي

إيدينسون كافاني مع مانشستر يونايتد أمام ليفربول

أعلن مانشستر يونايتد تراجع منتخب أوروجواي عن ضم لاعبه إدينسون كافاني لمعسكر المنتخب المقبل.

وكان منتخب أوروجواي قد أعلن ضم كافاني لمعسكر المنتخب قبل أن يبلغ إدارة مانشستر يونايتد بموافقته على بقاء اللاعب في إنجلترا خلال فترة التوقف الدولي بسبب قيود منع تفشي فيروس كورونا في بريطانيا.

وتلزم القوانين البريطانية على الوافدين للدولة من دول معينة الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام، وهو ما سيحرم منتخبات عديدة من لاعبين رفضت رابطة الدوري الإنجليزي تسريحهم خلال التوقف الدولي الحالي.

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ويلتقي منتخب أوروجواي خلال فترة التوقف الدولي مع كل من بوليفيا، وبيرو، وإكوادور في تصفيات كأس العالم 2022.

ولم يشارك كافاني مع مانشستر يونايتد في الموسم الحالي سوى كبديل في مباراة ولفرهامبتون بسبب تأخر عودته من فترة الإجازة ودخوله لعزل صحي قبل تمكنه من العودة للتدريبات والمشاركة مع الفريق.

وفاز يونايتد يوم الأحد على مضيفه ولفرهامبتون بهدف ليرفع رصيده إلى 7 نقاط محتلا المركز الثاني خلف توتنام في الدوري.

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