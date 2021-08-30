خالد عيد بعد إقالته: من لا يفهم كرة القدم فليبحث عن مهنة أخرى

الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 14:15

كتب : FilGoal

الأهلي - طنطا - خالد عيد

انتقد خالد عيد المدير الفني السابق لغزل المحلة من قللوا من عمله مع الفريق الذي أعلن إقالته بعد انتهاء الدوري المصري الممتاز 2020-2021.

وقال لاعب مصر والمحلة السابق عبر إذاعة أون سبورت:"صدر قرار بإقالتي لأنني تحدثت في وسائل الإعلام. مجلس الإدارة حر في قراره، لدي بعض العروض، ولكن أفضل التقاط الأنفاس بعد الضغوط الكبيرة التي تعرضت لها طوال الفترة الأخيرة".

وواصل "طلبت تدعيمات قوية حتى لا تتكرر معاناة الفريق في الدور الثاني، تحدثت من أجل مصلحة الفريق. فوجئت بمن يتحدث عن الخطة وطريقة اللعب وأن مستوى الفريق لم يكن جيدا في آخر 10 مباريات، ويسأل عن لاعبين لا يشاركون في المباريات".

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واستمر "من يتحدث في الأمور الفنية لكرة القدم لابد أن يفهم ما يقوله، وإلا فليبحث عن مهنة أخرى. هل جمعنا 35 نقطة بالبركة؟ هل هدفك البقاء في الدوري أم المنافسة على اللقب؟".

وأتم "هناك أندية أقوى منا وصرفت أموالا أكثر وهبطت للدرجة الثانية، بينما لم نصرف سوى 700 ألف جنيه مقابل شراء لاعبين فقط هما إسلام فؤاد وعمرو شعبان، وقيل لي إن الحديث عن هذا الأمر ليس مقبولا".

وأنهى المحلة الدوري في المركز 15 بفارق 5 نقاط عن الهبوط ليستمر في الممتاز بعدما صعد في 2020.

غزل المحلة خالد عيد
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