دي خيا وسولشاير يتغنيان بأداء فاران في ظهوره الأول مع يونايتد

الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 13:57

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد

أشاد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد وحارسه دافيد دي خيا بأداء رافاييل فاران في الظهور الأول للفرنسي بقميص الشياطين الحمر.

اللاعب المنضم حديثا من ريال مدريد ساعد يونايتد على الخروج بشباك نظيفة في الفوز 1-0 أمام المضيف ولفرهامبتون في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كان هذا ترحيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفاران، الإيقاع والصخب والالتحامات وكيفية الدفاع في الهجمات المرتدة".

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وأضاف المدرب النرويجي "أداءه كان أكثر من رائع، فهو جيد في ألعاب الهواء، ولديه خبرة كبيرة ولا شيء يزعجه".

وواصل "لقد كان جيدا في غرفة الملابس قبل المباراة وبين الشوطين. أنا سعيد بأدائه. اعتقد أنه أظهر مدى تميزه".

كما تحدث دي خيا حارس الشياطين الحمر بشكل إيجابي عن زميله الجديد.

وقال دي خيا "لقد كان جيدًا للغاية، وحافظنا على شباكنا نظيفة. من الجيد دائمًا أن تنتهي مباراتك الأولى بشباك نظيفة".

وأكمل الإسباني "فاران مدافع رائع، وجيد للفريق، هو مدافع ذو خبرة كبيرة. أعتقد أنه أظهر تحليه بالهدوء في التعامل مع الكرة".

وأتم "إنه جيد في ألعاب الهواء، وسريع جدا، لذا فهو مدافع رائع. صفقة رائعة بالنسبة لنا".

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد يونايتد إلى 7 نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن وست هام يونايتد صاحب المركز الثاني، ونقطتين عن المتصدر توتنام، أما ولفرهامبتون فجاء في المركز 18 بخسارته الثالثة هذا الموسم.

يذكر أن مانشستر يونايتد سيلعب ضد نيوكاسل يونايتد يوم 11 سبتمبر المقبل بعد العودة من التوقف الدولي، فيما يلعب ولفرهامبتون أمام واتفورد، وذلك في الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي الممتاز.

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