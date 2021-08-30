مدير شتوتجارت: انضمام مرموش إضافة رائعة لفريقنا

يعتقد سفين ميسلنتات المدير الرياضي لشتوتجارت أن ناديه نجح في ضم لاعب مميز سيفيد الفريق في أكثر من مركز، وهو المصري عمر مرموش.

وأعلن نادي فولفسبورج يوم الإثنين انتقال لاعبه المصري عمر مرموش إلى شتوتجارت حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.

وقال ميسلنتات في تصريحات لموقع ناديه: "عمر يمكن استخدامه في أي مركز بخط الهجوم وهو إضافة قيمة لفريقنا بالمهارات والصفات التي يمتلكها".

وأضاف "لقد أثبت مرموش جودته في دوري الدرجة الثانية مع سانت باولي وأيضًا في الموسم الحالي مع نادي فولفسبورج".

وتابع "تمكنا من الاتفاق على شروط الإعارة بسرعة كبيرة مع فولفسبورج وبشكل ودي".

مرموش الذي قضى النصف الثاني من الموسم الماضي في صفوف سانت باولي بدوري الدرجة الثانية عاد إلى فولفسبورج هذا الصيف وشارك في مباراتين بالموسم الجديد من البوندزليجا.

وأفاد نادي فولفسبورج في بيان: "مرموش سينضم إلى شتوتجارت لمدة موسم على سبيل الإعارة".

فولفسبورج حقق الفوز في مبارياته الثلاثة بالدوري الألماني هذا الموسم، بينما انتصر شتوتجارت في مباراة واحدة وخسر مباراتين.

وكان يورج شمادتك المدير الرياضي لفريق فولفسبورج قد أشاد بمرموش وأوضح من أنه غير المرجح أن يخرج مرموش مرة أخرى من النادي، قبل أن تتغير الأمور.

وقال شمادتك لموقع سبورت بازر الألماني: "عمر قام بقفزة رائعة في مستواه، الإعارة كانت جيدة جدا بالنسبة له".

واستمر "يمكن رؤية ذلك، هو يتصرف بشكل مختلف وهذا شيء جيد للعبه، هو منفتح أكثر ويتحدث أكثر، وهذا شيء يسعدني كثيرا".

وأضاف "من غير المرجح أن يخرج مرموش مرة أخرى من النادي".

وشارك مرموش خلال فترة الإعارة إلى فريق سانت باولي في 22 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف وصناعة ثلاثة آخرين.