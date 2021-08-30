إحالة تظلم الزمالك للجنة الاستئناف

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الإثنين إحالة تظلم قدمه الزمالك إلى لجنة الاستئناف.

وتظلم الزمالك ضد عقوبات موقعة عليها إثر أحداث تتويجه بلقب الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة.

وكشف الاتحاد أن العقوبات ستظل مؤقتة لحين فصل اللجنة في تظلم الزمالك سواء بتأكيد القرارات أو تخفيفها أو إلغائها.

وكان الاتحاد فرض عقوبات على الزمالك جاءت على النحو التالي:

- إيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

- إيقاف حازم امام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.

- إيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.

- غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي.

- غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها مما ادى إلى توقفها 3 دقائق.

وتوج الزمالك بلقب الدوري وتسلم درع البطولة يوم الجمعة بعد فوضى في ملعب بتروسبورت.

ونشبت مشادة بين شيكابالا وأحمد مجاهد رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة قبل تسلم الزمالك درع الدوري.