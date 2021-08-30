اتحاد الكرة في بيان: نقف على مسافة واحدة من الجميع

الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 12:11

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا اليوم الإثنين شدد فيه على حياده في التعامل مع مختلف الأندية المتنافسة في البطولات التي يديرها.

وقال في بيان:"يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد على أن احترامه وتقديره لجميع الأندية كان ولا يزال أحد الأركان الرئيسية التي يقوم عليها عمله، كما أنه يقف على مسافة واحدة من كل منها".,

وأضاف "جميع قراراته وفق ذلك تنبع من الصالح العام ووفق لوائح معروفة وآليات موضوعية تتضمن لأي طرف التظلم من أي من هذه القرارات أو الاستئناف عليها طبقا للقواعد المعمول بها".

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واستمر "ومن منظور العدالة التي يحرص عليها الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث تتسع هذه الآلية لتضمن للمتظلم من القرار أو المستأنف أن يكون الإيقاف بشكل مؤقت لحين الفصل في تظلمه، إما بتأييد القرار محل التظلم أو تخفيف ما ورد فيه أو إلغائه بالكلية".

ونشبت أزمة بين الاتحاد والزمالك يوم الأحد بعدما أوقف الأول اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الأخير.

وأوقف الاتحاد اللاعب لمدة 8 أشهر وغرمه نصف مليون جنيه بعد أحداث تتويج الزمالك بالدوري المصري الممتاز يوم الجمعة.

وحدثت مشادة بين شيكابالا وأحمد مجاهد رئيس لجنة إدارة الاتحاد قبل تسلم الزمالك لدرع الدوري الممتاز.

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