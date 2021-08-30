بوكيتينو: رحيل مبابي؟ مجالنا مليء بالشائعات

شدد ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان على تمسك فريقه بالنجم كيليان مبابي.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وفاز باريس على ريمس بهدفين دون مقابل من توقيع مبابي في مباراة الأحد التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

وقال بوكيتينو في تصريحات لأمازون برايم بعد المباراة: "مبابي لاعبنا، ولكن تعرفون المجال مليء بالشائعات".

وأضاف "رئيسنا ومديرنا كانا واضحين، اللاعب معنا هنا ونحن سعداء بوجوده، لاعب مهم ووجوده معنا هدية".

كما تحدث ماركينيوس لاعب الفريق عن احتمالية رحيل زميله قائلا: "لا نحاول حتى أن نسأله عن مستقبله، لديه أهدافه، ولكن إن سألنا أنفسنا فنحن نود بقاءه، وإذا بقي سيساعدنا كثيرا".

وكان ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان قد أكد رغبة مبابي في الرحيل عن الفريق والانضمام لريال مدريد في سوق الانتقالات الحالية.

وأرسل ريال مدريد عرضا أول لباريس سان جيرمان مقابل 160 مليون يورو قبل أن يرسل عرضا ثانيا مقابل 170 مليون يورو ولكن النادي الفرنسي لم يرد على حتى الآن.

وشارك مبابي مع باريس سان جيرمان هذا الموسم في أربع مباريات حتى الآن، وتمكن خلالهم من تسجيل أربعة أهداف وصناعة هدفين.