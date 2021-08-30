عمر مرموش ينضم إلى شتوتجارت

أعلن نادي فولفسبورج يوم الإثنين انتقال لاعبه المصري عمر مرموش إلى شتوتجارت حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.

عمر مرموش النادي : شتوتجارت شتوتجارت

مرموش الذي قضى النصف الثاني من الموسم الماضي في صفوف سانت باولي بدوري الدرجة الثانية عاد إلى فولفسبورج هذا الصيف وشارك في مباراتين بالموسم الجديد من البوندزليجا.

وأفاد نادي فولفسبورج في بيان: "مرموش سينضم إلى شتوتجارت لمدة موسم على سبيل الإعارة".

فولفسبورج حقق الفوز في مبارياته الثلاثة بالدوري الألماني هذا الموسم، بينما انتصر شتوتجارت في مباراة واحدة وخسر مباراتين.

Loan to Stuttgart: Omar Marmoush will join @VfB_int on loan for the season. Best of luck Omar! 👏 💪#VfLWolfsburg 🟢⚪️ pic.twitter.com/nU6WFmLrs0 — VfL Wolfsburg EN/US 🇬🇧 🇺🇸 (@VfLWolfsburg_EN) August 30, 2021

كان يورج شمادتك المدير الرياضي لفريق فولفسبورج قد أشاد بمرموش وأوضح من أنه غير المرجح أن يخرج مرموش مرة أخرى من النادي، قبل أن تتغير الأمور.

وقال شمادتك لموقع سبورت بازر الألماني: "عمر قام بقفزة رائعة في مستواه، الإعارة كانت جيدة جدا بالنسبة له".

واستمر "يمكن رؤية ذلك، هو يتصرف بشكل مختلف وهذا شيء جيد للعبه، هو منفتح أكثر ويتحدث أكثر، وهذا شيء يسعدني كثيرا".

وأضاف "من غير المرجح أن يخرج مرموش مرة أخرى من النادي".

وشارك مرموش خلال فترة الإعارة إلى فريق سانت باولي في 22 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف وصناعة ثلاثة آخرين.