بارالمبياد طوكيو 2020 - أماني إبراهيم في المركز الرابع وراندا تاج الدين خامسة بمنافسات رفع الأثقال

الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 11:15

كتب : FilGoal

راندا تاج الدين- رفع اثقال بارالمبي

لم ينجح الثنائي أماني إبراهيم وراندا تاج الدين في الحصول على ميدالية في بارالمبياد طوكيو 2020.

وحققت أماني إبراهيم المركز الرابع في منافسات وزن تحت 86 كجم بعد رفع 131 كجم بالتساوي مع صاحبة المركز الثالث.

ولكن خسرت أماني الميدالية البرونزية لأن لاعبة بريطانيا أخف وزنا بـ 5 كيلوجرامات فقط.

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وتشارك أماني إبراهيم في دورة الألعاب البارالمبية للمرة الرابعة على التوالي وسبق لها حصد برونزيتي أثينا 2004 وريو دي جانيرو 2016.

أما راندا تاج الدين فحصدت المركز الخامس لمنافسات وزن فوق 86 كجم.

ورفع راندا تاج الدين ثقل 128 بينما صاحبة المركز الثالث رفعت 140 كيلو جرام.

وحصدت مصر ست ميداليات متنوعة حتى الآن بواقع 4 فضية و2 برونزية.

طوكيو 2020 راندا تاج الدين رفع أثقال
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