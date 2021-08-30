الهاني سليمان: سعيد بالانضمام لـ منتخب مصر.. ولدينا أحد أفضل مدربي الدوري

وجه الهاني سليمان حارس سموحة الشكر للجهاز الفني وإدارة ناديه وكذلك الجهاز الفني لمنتخب مصر بسبب انضمامه لقائمة الأخير في المعسكر الحالي.

الهاني سليمان النادي : سموحة مصر

وانضم الهاني سليمان لقائمة منتخب مصر التي أعلنها المدرب حسام البدري من أجل مواجهة أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم 2022.

وقال سليمان في تصريحات لقناة الشمس:"سعيد بالانضمام للمنتخب هو شرف كبير لأي لاعب، وأشكر الجهاز الفني على الثقة التي منحها لي، وأتمنى أن أكون على قدر تلك الثقة بأن أذهب وأؤدي ما علي وأجتهد في صالح المنتخب".

وتابع "لدينا مجلس إدارة قوي في سموحة وعلى رأس تلك المنظومة فرج عامر، لقد دعمنا من بداية الموسم وأخبرنا بأن سموحة يجب أن يكون في المربع الذهبي وتمكننا من تحقيق ذلك".

وشدد "لدينا مدرب محترم (أحمد سامي) وأعتبره واحدا من أفضل المدربين في الدوري المصري وعلاقته جيدة جدا بكل الفريق".

واستمر "أحمد ناجي مدرب حراس رائع على المستوى الفني وأتشرف بالعمل معه".

وأضاف "المنافسة في حراسة المنتخب ستكون قوية، نتحدث عن حارسين من الكبار مثل محمد الشناوي الذي أراه الأفضل في إفريقيا، ومحمد أبو جبل وهو حارس رائع أيضا".

ويلتقي منتخب مصر مع أنجولا يوم الأربعاء 1 سبتمبر على ملعب الدفاع الجوي، قبل أن يسافر لمواجهة الجابون خارج ملعبه يوم الأحد 5 سبتمبر.