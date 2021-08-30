نائب رئيس الزمالك: الأهلي وسموحة طلبا إلغاء كأس مصر

قال محمد الإتربي نائب رئيس لجنة إدارة الزمالك إن الأهلي وسموحة طلبا إلغاء كأس مصر 2020-2021.

وتتبقى 6 مباريات في كأس مصر ويحسم الاتحاد المصري لكرة القدم مصير البطولة اليوم الإثنين.

وقال الإتربي عبر قناة أون تايم سبورتس:"الأهلي وسموحة وفريق ثالث طلبوا إلغاء الكأس، في المقابل 14 ناديا رفضوا ذلك".

وتأهل الزمالك لنصف نهائي كأس مصر لمواجهة أسوان، بينما في نصف النهائي الآخر ينتظر بتروجت مواجهة الأهلي أو إنبي أو بيراميدز أو سموحة.

وكشف الإتربي خطوة الزمالك للاحتفال بالتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز 2020-2021 "سننظم احتفالا في فندق لكل الفرق الرياضية للنادي التي حققت إنجازات".

وعلق على إيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد فريق كرة القدم لمدة 8 أشهر بالقول:"هذا قرار باطل وغير سليم، لا يتماشى مع اللوائح. سنأخذ حقنا بالقانون".

وأضاف "شيكابالا أراد دخول اللاعبين الناشئين لحضور مراسم التتويج لأنهم شاركوا في البطولة، وأراد جلب قمصان الاحتفال التي كانت مخصصة لتذكر الراحل علاء علي. أقصى عقوبة هي 6 مباريات، لكن 8 أشهر تكون للاعتداء على مسؤول أو حكم".

وأوقف الاتحاد المصري شيكابالا لمدة 8 أشهر وغرمه نصف مليون جنيه بعد مناوشات بين الأخير ورئيس الاتحاد خلال تتويج الزمالك بلقب الدوري يوم الجمعة.