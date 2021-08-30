مصدر من الوداد لـ في الجول: الاتجاه للموافقة على عرض بيراميدز المغري لضم الكرتي

يقترب نادي بيراميدز من إتمام صفقة ضم وليد الكرتي لاعب وسط الوداد المغربي ضمن تدعيمات الموسم الجديد.

وكشف مصدر من الوداد لـ FilGoal.com: "بيراميدز تواصل معنا مجددا منذ ساعات لضم وليد الكرتي".

وأوضح "قدموا عرضا مغريا والاتجاه الآن للموافقة عليه".

ويبلغ الكرتي من العمر 27 عاما ويلعب في مركز الوسط وكان قد انضم إلى الوداد منذ صيف 2013.

ولعب الكرتي مع الوداد 273 مباراة ونجح في تسجيل 26 هدفا وصناعة 33 آخرين.

وكان مصدر من الوداد قد صرح لـ FilGoal.com عن تفاوض الزمالك لضم اللاعب وطلب الوداد دخوله في صفقة تبادلية لضم أوناجم.

واستفسر بيراميدز في وقت سابق عن موقف وليد الكرتي ورحب الوداد ببيعه في حال وصول عرض مناسب.

ويأتي ذلك قبل أن يتقدم بيراميدز بعرض مغري -وفقا لمصدر الوداد- من أجل ضم الكرتي.