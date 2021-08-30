محمد صبحي: أشكر حسام حسن.. ومستعد للمنافسة في الزمالك الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 00:11 كتب : FilGoal محمد صبحي - الاتحاد السكندري - مصر للمقاصة محمد صبحي الزمالك الاتحاد السكندري نرشح لكم أخر الأخبار مصدر من الوداد لـ في الجول: الاتجاه للموافقة على عرض بيراميدز المغري لضم الكرتي 15 دقيقة | الدوري المصري وكيل كارتيرون: المدرب يمتلك العديد من العروض.. ولكنه يفضل الاستمرار في الزمالك 30 دقيقة | الدوري المصري محمد صبحي: أشكر حسام حسن.. ومستعد للمنافسة في الزمالك 31 دقيقة | مصر مجاهد: حسم مصير الكأس غدا الإثنين.. ولا توجد أزمة في مباراة سوبر الموسم الماضي 38 دقيقة | الدوري المصري فوز مورينيو الثاني: روما يضرب ساليرنيتانا برباعية.. جيرو يقود ميلان لسحق كالياري ساعة | الدوري الإيطالي ريان يشارك في هزيمة ألتاي أمام فنربخشه ساعة | المحترفون أول صفقات الموسم الجديد.. المصري يعلن عن التعاقد مع أحمد علاء ساعة | ميركاتو اتحاد الكرة: الشروط ظلمت سموحة وليس نحن.. الأندية أقرت اللائحة قبل بداية الموسم ساعة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. لبيب: جميع الأطراف أخطأت بواقعة شيكابالا.. ولابد من تخفيف العقوبة مثلما حدث مع الشناوي مجاهد يقارن بين واقعتي شيكابالا وكهربا.. ويكشف كواليس ما دار بينه وبين قائد الزمالك بيان رسمي – الزمالك: نرفض عقوبات اتحاد الكرة ونحتفظ بحق اتخاذ إجراءات مواجهة القرارات الباطلة خبر في الجول – الزمالك يجهز ملفا للتظلم على قرار عقوبة شيكابالا مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول حيثيات عقوبة شيكابالا.. وما يستطيع الزمالك فعله الأكثر مشاهدة 1 هدف وتاريخ يقترب.. ماذا قدم محمد صلاح أمام تشيلسي؟ 2 مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول مقابل انتقال حسام حسن إلى الأهلي.. وموقف عبد القادر 3 خبر في الجول – حسام حسن يجتاز الكشف الطبي ويستكمل إجراءات التعاقد في مقر الأهلي 4 بعد عودته إلى مانشستر يونايتد.. أشياء سيحصل عليها رونالدو أمس اليوم غدا الدوري الإنجليزي 0 ولفرهامبتون 1 مانشستر يونايتد انتهت الدوري الإنجليزي 1 توتنام هوتسبر 0 واتفورد انتهت الدوري الإسباني 2 برشلونة 1 خيتافي انتهت الدوري الإسباني 2 أتليتكو مدريد 2 فياريال انتهت الدوري الفرنسي 0 ريمس 2 باريس سان جيرمان انتهت الدوري الأمريكي - أوستن - دالاس لم تبدأ 02:00 الدوري الأمريكي - فانكوفر وايتكابس - ريال سولت لاك سيتي لم تبدأ 04:00 الدوري الأمريكي - سياتل ساوندرز - بورتلاند تمبرز لم تبدأ 04:30 قد ينال إعجابك