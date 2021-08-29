اتحاد الكرة: الشروط ظلمت سموحة وليس نحن.. الأندية أقرت اللائحة قبل بداية الموسم

يرى أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، بأن الشروط هي التي ظلمت سموحة في التأهل للكونفدرالية وليس اتحاد الكرة.

تأهل بيراميدز والمصري إلى الكونفدرالية بالموسم المقبل رغم احتلال المصري للمركز الخامس بنهاية المسابقة، والسبب هو إرسال اتحاد الكرة لأسماء المشاركين يوم 10 أغسطس وقتما كان الفريق البورسعيدي بالمركز الثالث.

وقال مجاهد في تصريحات لقناة صدى البلد: "لا أستطيع القول بأنه لم يكن عادلا، لكن الدوري لم يكن طبيعيا. كم الضغط الموضوع على الأندية لم يكن طبيعيا، لكنه كان السبيل الوحيد لإنهاء المسابقة".

وأضاف "الشروط ظلمت سموحة وليس نحن. الشروط في السنوات الماضية تقول بأن في حالة عدم اكتمال المسابقة، يٌحسم التأهل الإفريقي حسب ترتيب الموسم الماضي، لكن قبل بداية الموسم حدثنا اللائحة بأن تكون حسب الجدارة الرياضية وقت حتمية الاختيار".

مجاهد أكمل "كان يفترض أن يكون الموعد النهائي لإرسال المشاركين في 30 يونيو ثم تأجل إلى 30 يوليو ثم حدد كاف موعد 10 أغسطس كموعد نهائي".

واستمر "كان يمكن لسموحة أن يتأهل لو فاز على إنبي يوم 9 سبتمبر، أو الاتحاد إذا فاز على الزمالك".

رئيس اتحاد الكرة تابع "من يتحمل الظلم الواقع على سموحة؟ ليس ظلما ولكنها لائحة وافقت عليها الأندية نفسها قبل بداية الدوري. قبل بداية الموسم أخطرت الأندية بأن رأيي الشخصي بأن هذا الشرط ليس عادلا لكنه قرارهم".

وعن الموسم المقبل، قال مجاهد "في غضون 48 ساعة سيتحدد مصير كأس مصر، وموعد بدء الموسم المقبل".

وأتم "نعمل على توفير درع وكأس جديدين لدوري وكأس مصر بالموسم المقبل".