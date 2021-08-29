أول صفقات الموسم الجديد.. المصري يعلن عن التعاقد مع أحمد علاء

الأحد، 29 أغسطس 2021 - 23:27

كتب : أيمن عيد

المصري يعلن عن التعاقد مع أحمد علاء

أعلن النادي المصري في بيان رسمي عن التعاقد مع المدافع أحمد علاء في صفقة انتقال حر، بعد انهاء تعاقده مع الأهلي.

أحمد علاء الدين

النادي : طلائع الجيش

المصري

وأشار المصري في بيانه إلى أن اللاعب قد وقع على عقد لمدة موسمين حتى 2023.

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ويعد أحمد علاء هو أول تعاقدات المصري استعدادا للموسم الجديد.

وقضى علاء الموسم الماضي معارا إلى صفوف طلائع الجيش.

وشارك علاء الموسم الماضي مع طلائع الجيش في 23 مباراة.

وأنهى المصري الدوري في المركز الخامس برصيد 50 نقطة.

وسيشارك المصري في كأس الكونفدرالية الإفريقية بسبب احتلاله للمركز الثالث في موعد إرسال الاتحاد المصري لكرة القدم أسماء الفرق المشاركة للاتحاد الإفريقي.

الدوري المصري أحمد علاء
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