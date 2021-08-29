ريان يشارك في هزيمة ألتاي أمام فنربخشه

الأحد، 29 أغسطس 2021 - 23:28

كتب : عبد الرحمن فوزي

أحمد ياسر ريان يحتفل بهدفه مع ألتاي سبور

فاز فريق فنربخشه على ألتاي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري التركي بمشاركة أحمد ياسر ريان.

وجاء أحمد ياسر ريان على دكة البدلاء في التشكيل الذي أعلنه مصطفى دينزيلي مدرب ألتاي للمباراة.

تقدم فريدي كاديوجلو لفنربخشه في الدقيقة الـ 51 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

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وبعد أربع دقائقة فقط عزز إنير فالنسيا تقدم فنربخشه بالهدف الثاني بعدما تلقى عرضية من كاديوجلو داخل منطقة الجزاء، ليسدد فالنسيا في المرمى مباشرة.

وشهدت المباراة مشاركة أحمد ياسر ريان في الدقيقة الـ 58 عندما حل بديلا للاعب داوودا بامبا.

وتعد تلك هي المشاركة الثانية لأحمد ياسر ريان مع ألتاي منذ انضمامه للفريق.

وكانت المشاركة الأولى في المباراة الماضية أمام أليان سبور وتمكن ريان من إحراز هدف بتصوية رائعة.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد فنربخشه للنقطة التاسعة في المركز الأول محققا العلامة الكاملة بالفوز في أول ثلاث مباريات.

بينما توقف رصيد ألتاي عند النقطة السادسة في المركز السادس.

الدوري التركي ألتاي فنربخشة أحمد ياسر ريان
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