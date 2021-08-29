في ليلة ظهور ميسي.. باريس سان جيرمان يجتاز ريمس بثنائية مبابي

في ظهور ليونيل ميسي الأول بقميص باريس سان جيرمان، تغلب فريق العاصمة على مضيفه ريمس بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الفرنسي.

ولم يبدأ ميسي ضمن التشكيل الأساسي، حيث حل في الدقيقة 66 بدلا من النجم البرازيلي نيمار، وتعد هذه مشاركته الأولى مع الفريق، بعد غيابه عن قائمة المباراتين الماضيتين ضد ستراسبورج وبريست.

أولى المحاولات أتت في الدقيقة 11 بتسديدة من كيليان مبابي مرت بجوار القائم، فيما رد ريمس بواسطة المهاجم المالي البلال توريه بعد بينية من الفرنسي ذو الأصل الجزائري إيلان كبال، ولكن مرت التسديدة بجوار القائم أيضا.

وأتى الهدف الأول لصالح باريس سان جيرمان بواسطة مبابي، بعد عرضية أرسلها أنخيل دي ماريا من الناحية اليمنى ليكملها المهاجم الفرنسي بالرأس في الشباك.

وفي الدقيقة 19 حاول جورجينيو فينالدوم بتسديدة ارتطمت بالدفاع، فيما أرسل المغربي أشرف حكيمي عرضية إلى ماركينيوس ليسدد الأخير بالرأس بجوار القائم في الدقيقة 23.

أخطر فرص ريمس في الشوط الأول أتت في الدقيقة 41 بتسديدة رائعة من موريتو كاساما مرت بالكاد فوق القائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى ريمس تبديلين بنزول برادلي لوكو وفالون بيريشا بدلا من موريتو كاساما وناثانيال مبوكو، وفي الدقيقة 51 نجح ريمس في إدراك التعادل بواسطة مارشال مونيتسي، إلا أن الهدف تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 63 سجل مبابي ثاني الأهداف بعد عرضية أرضية أتته من اليمين بتوقيع أشرف حكيمي.

أخيرا أتت اللحظة المرتقبة في الدقيقة 66 بنزول ليونيل ميسي بدلا من نيمار، وتلاه أندير هيريرا على حساب جورجينيو فينالدوم.

وفي الدقيقة 71 استمرت تبديلات ريمس بنزول ميتشل فان بيرجن بدلا من ديون لوبي، ثم أليكسيس فليبس بدلا من إيلان كبال في الدقيقة 75، التي شهدت تبديلين من باريس أيضا بنزول بريسنيل كيمبيمبي ولياندرو باريديس على حساب عبدو ديالو وماركو فيراتي.

حاول ميسي صناعة فرصة لمبابي في الدقيقة 78 بتمريرة داخل المنطقة، فحاول مبابي إعادتها إليه مرة أخرى ولكن اعترض الدفاع مسارها.

آخر تبديلات المباراة أتت بنزول جوليان دراكسلر بدلا من دي ماريا في باريس، فيما خرج توريه مصابا ليحل هوجو إيكيتيكي بدلا منه.

نهاية المباراة رفعت رصيد باريس سان جيرمان إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي، فيما يحتل ريمس المركز السابع عشر بـ3 نقاط.