ماركا: برايثوايت وروبيرتو ينضمون لقائمة مصابي برشلونة

انضم الثنائي سرجيو روبيرتو ومارتن برايثويت لقائمة مصابي برشلونة.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن الدنماركي مارتن برايثوايت لاعب برشلونة الإسباني خرج مصابا من لقاء الفريق أمام خيتافي في الدوري الإسباني.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن اللاعب الدنماركي خرج قبل نهاية اللقاء قبل ربع ساعه بسبب إصابة شعر بها في الركبة اليسرى.

وتابع تقرير ماركا أنه في حالة عدم وجود فحوصات طبية للاعب، فإنه سيكون هناك اتصال مع الاتحاد الدنماركي، لمتابعة إصابة تطور اللاعب خاصة مع تواجده ضمن قائمة منتخب بلاده في مباريات تصفيات كأس العالم.

على الناحية الأخرى، أشارت ماركا إلى أن سيرجي روبرتو هو الآخر يعاني من شق في ضلوعه، وسيتم الوقوف على شكل الإصابة قريبا.

واختتم تقرير ماركا بأن كلا من برايثوايت وروبيرتو ينضمون إلى جيرارد بيكيه وعثمان ديمبيلي وأنسو فاتي وسيرجيو أجويرو، لقائمة المصابين لدى الفريق الكتالوني.

وكان برشلونة فاز على خيتافي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهم ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، وأحرز أهداف اللقاء سيرجي روبيرتو وممفيس ديباي لبرشلونة، وساندرو لخيتافي.