سولشاير يكشف عن المركز الذي سيلعب به رونالدو

الأحد، 29 أغسطس 2021 - 22:25

كتب : عبد الرحمن فوزي

سولشاير مانشستر يونايتد

كشف أولي سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن المركز الذي سيلعب به كرستيانو رونالدو مع الفريق.

وأعلن مانشستر يونايتد عن عودة رونالدو للفريق مرة أخرى قادما من صفوف يوفنتوس بعقد لمدة موسمين.

وفاز مانشستر يونايتد على ولفرهامبتون بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وقال سولشاير في تصريحات لشبكة سكاي سبورت عقب المباراة: "رونالدو قد تطور كلاعب، اعتاد على اللاعب كجناح أيمن أو أيسر، ولكنني أراه حاليا كمهاجم أفضل".

واستمر "سيكون هناك مباريات نلعب فيها بلاعبين في الهجوم ومباريات بثلاثة، أريده أكثر داخل منطقة الجزاء لتسجيل الأهداف".

وأضاف "جميع من يهتم بأمر مانشستر يونايتد أراد حدوث ذلك، ولكن الأمر الأهم والأكبر أن رونالدو نفسه أراد أن يعود للنادي".

وكان كريستيانو رونالدو ارتدى قميص مانشستر يونايتد في الفترة من عام 2003 حتى عام 2009، وشارك في 292 مباراة سجل خلالها 118 هدفا، وصنع 69 آخرين طوال تلك المسيرة حتى انتقل بعدها إلى ريال مدريد الإسباني.

وربما تكون مباراة رونالدو الأول مع مانشستر يونايتد بعد فترة التوقف الدولي المقبل، وبالتحديد أمام نيوكاسل يونايتد يوم 11 سبتمبر المقبل.

الدوري اللإنجليزي الممتاز سولشاير كرستيانو رونالدو
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