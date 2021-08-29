سيمبوري ومحترف غاني.. الاتحاد السكندري يضم 4 صفقات جديدة

الأحد، 29 أغسطس 2021 - 21:49

كتب : هاني العوضي

سعيدو سيمبوري لاعب المصري

أعلن الاتحاد السكندري ضم 4 صفقات جديدة دعما للموسم الجديد على رأسهم سعيدو سيمبوري لاعب وسط المصري.

وتعاقد الاتحاد السكندري مع سيمبوري ومورو ساليفو ونادر رمضان ومصطفى رمضان "عفروتو" لدعم الموسم الجديد.

وكشف نادي الاتحاد السكندري عن نجاح مجلس الإدارة برئاسة محمد مصيلحي في إتمام التعاقد مع مورو ساليفو لاعب الوسط الغاني.

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ويبلغ مورو من العمر 23 عاما وسبق له خوض مباراة دولية واحدة مع منتخب غانا أمام أوزبكستان في مارس الماضي.

ووقع مورو على عقد انضمامه بعقد يمتد لثلاثة مواسم وجاء التعاقد بعد إشادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة بقدرات اللاعب الفنية والبدنية.

كما تم التعاقد مع سعيدو سيمبوري لاعب وسط المصري لصفوف الاتحاد لمدة ثلاثة مواسم، عقب الجلسة التي عقدها محمد مصيلحي مع سمير حلبية رئيس المصري.

واتجه سيمبوري إلى بلاده للانضمام لمنتخب بوركينا فاسو على أن يعود بعد انتهاء التوقف الدولي.

وتعاقد الاتحاد مع نادر رمضان لاعب الاسماعيلي السابق في صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم.

وأخيرا أتم الاتحاد تعاقده مع مصطفى رمضان "عفروتو" ظهير أيمن فريق الحمام المطروحي لمدة أربعة مواسم ويبلغ عفروتو من العمر 24 عاما.

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