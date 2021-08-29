خبر فى الجول – جلسة تحسم مصير أوستن أموتو مع المصري

الأحد، 29 أغسطس 2021 - 21:28

كتب : أيمن عيد

لاعبو المصري يحتفلون بهدف أوستين أموتو في أسوان

يعقد النادي المصري جلسة مساء اليوم الأحد مع لاعبه أوستن أموتو من أجل حسم مصير استمرار اللاعب أو رحيله عن الفريق في الموسم المقبل.

أوستين أموتو

النادي : المصري

المصري

وحسبما علم FilGoal.com فإن خيارات استمرار اللاعب مع المصري أصبحت متاحة بعد محاولة إدارة النادي تقريب وجهات النظر بينه وبين علي ماهر مدرب الفريق.

وفي حال وصلت الإدارة لحل مع اللاعب سيتم الاتفاق على تمديد تعاقده مع الفريق للاستمرار في الموسم المقبل،.

أخبار متعلقة
المصري يكشف لـ في الجول ملعب الفريق للموسم المقبل.. ومقترحات الدوري المصري لـ في الجول: تأهلنا لـ الكونفدرالية نهائي.. لن ندخل في مزايدات مع رئيس سموحة المصري ينهي الدوري بتعادل سلبي مع طلائع الجيش

وتسعى إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق ومن ضمن الأسماء المطروحة هو جون أنتوي مهاجم بيراميدز ومحمد بسام حارس طلائع الجيش.

ويدرس المصري تدعيم خط الدفاع بإبرام صفقات للتعاقد مع لاعبينمن بعض الدوريات العربية.

كما يدرس المصري تمديد تعاقده مع الحارس أحمد مسعود للاستمرار مع الفريق لفترة أطول.

وأنهى المصري الدوري في المركز الخامس برصيد 50 نقطة.

وسيشارك المصري في كأس الكونفدرالية الإفريقية بسبب احتلاله للمركز الثالث في موعد إرسال الاتحاد المصري لكرة القدم أسماء الفرق المشاركة للاتحاد الإفريقي.

المصري أوستن أموتو
نرشح لكم
أخر الأخبار
سيمبوري ومحترف غاني.. الاتحاد السكندري يضم 4 صفقات جديدة دقيقة | الدوري المصري
خبر فى الجول – جلسة تحسم مصير أوستن أموتو مع المصري 22 دقيقة | مصر
مصطفى محمد يشارك في تعادل جالاتا سراي مع قاسم باشا 51 دقيقة | أوروبا
كومان: لا أتفهم صافرات الاستهجان على جريزمان.. وهناك لاعبين لن يلعبوا كثيرا 53 دقيقة | الدوري الإسباني
مرموش يشارك في فوز فولسفبورج على لايبزج ويستمر في صدارة الدوري 54 دقيقة | أوروبا
مدرب الزمالك لـ في الجول: كان على اتحاد الكرة معاقبة أنفسهم على سوء التنظيم 57 دقيقة | الدوري المصري
مباشر ظهور ميسي الأول - ريمس (0)-(1) باريس سان جيرمان.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري الفرنسي
غزل المحلة يرد على مزاعم خالد عيد ويعلن عدم التجديد للجهاز الفني ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 هيثم شعبان: كارتيرون لا يدرك أنه يتولى تدريب الزمالك.. وحتى الآن لا أصدق ركلة جزاء الأبيض 2 هدف وتاريخ يقترب.. ماذا قدم محمد صلاح أمام تشيلسي؟ 3 مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول مقابل انتقال حسام حسن إلى الأهلي.. وموقف عبد القادر 4 خبر في الجول – حسام حسن يجتاز الكشف الطبي ويستكمل إجراءات التعاقد في مقر الأهلي
قد ينال إعجابك