خبر فى الجول – جلسة تحسم مصير أوستن أموتو مع المصري

يعقد النادي المصري جلسة مساء اليوم الأحد مع لاعبه أوستن أموتو من أجل حسم مصير استمرار اللاعب أو رحيله عن الفريق في الموسم المقبل.

أوستين أموتو النادي : المصري المصري

وحسبما علم FilGoal.com فإن خيارات استمرار اللاعب مع المصري أصبحت متاحة بعد محاولة إدارة النادي تقريب وجهات النظر بينه وبين علي ماهر مدرب الفريق.

وفي حال وصلت الإدارة لحل مع اللاعب سيتم الاتفاق على تمديد تعاقده مع الفريق للاستمرار في الموسم المقبل،.

وتسعى إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق ومن ضمن الأسماء المطروحة هو جون أنتوي مهاجم بيراميدز ومحمد بسام حارس طلائع الجيش.

ويدرس المصري تدعيم خط الدفاع بإبرام صفقات للتعاقد مع لاعبينمن بعض الدوريات العربية.

كما يدرس المصري تمديد تعاقده مع الحارس أحمد مسعود للاستمرار مع الفريق لفترة أطول.

وأنهى المصري الدوري في المركز الخامس برصيد 50 نقطة.

وسيشارك المصري في كأس الكونفدرالية الإفريقية بسبب احتلاله للمركز الثالث في موعد إرسال الاتحاد المصري لكرة القدم أسماء الفرق المشاركة للاتحاد الإفريقي.