مصطفى محمد يشارك في تعادل جالاتا سراي مع قاسم باشا

الأحد، 29 أغسطس 2021 - 20:59

كتب : عبد الرحمن فوزي

مصطفى محمد

تعادل جالاتا سراي مع قاسم باشا بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري التركي بمشاركة المحترف المصري مصطفى محمد.

أحرز أهداف جالاتا سراي كل من أليكساندرو شيشالداو وكريم أكتور أوجلو، بينما سجل أهداف قاسم باشا نيكولاي يورجنسن وأوموت بوزوك.

وجاء مصطفى محمد على مقاد البدلاء في التشكيل الذي أعلنه فاتح تريم لبداية المباراة.

أخبار متعلقة
تشكيل جالاتا سراي – مصطفى محمد على مقاعد البدلاء ضد قاسم باشا راديو مونت كارلو: أيندهوفن أقرب لـ مصطفى محمد من أندية فرنسا بمشاركة مصطفى محمد.. جالاتاسراي يتأهل إلى الدوري الأوروبي بالفوز على راندرز قرعة الدوري الأوروبي - مجموعة نارية لـ مصطفى محمد.. ونابولي يواجه ليستر سيتي

تقدم شياشالداو لجالاتا سراى في الدقيقة الـ 32 بعدما مر موروتان من أكثر من لاعب وأرسل عرضية داخل منطقة الجزاء ليقابلها شيشالداو بقدمه في المرمى مباشرة.

وبعد ست دقائق فقط عزز أكتور أوجلو تقدم جالاتا سراي بهدف ثاني من متابعة لتسديدة تصدى لها الحارس ليكملها في الشباك.

وقبل نهاية شوط المباراة الأول مباشرة قلص يورجينسن الفارق لقاسم باشا بتسجيله الهدف الأول مستغلا عرضية رائعة من يوسف إردوجان.

وشارك مصطفى محمد كتبديل أول لجالاتا سري في استراحة بين الشوطين عندما دخل بديلا لمباي دياني.

وفي الدقيقة الـ 66 تعاجل أوموت بوزوك لقاسم باشا مستغلا خطأ دفاعي لينفرد بالمرمى ويسدد بقوة في الشباك.

وكاد مصطفى محمد أن يسجل الهدف الثالث لجالاتا سراي في الدقيقة الـ 74 بتسديدة قدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء ولكن تألق الحارس في التصدي للكرة.

وتعد تلك هي المشاركة الثامنة لمصطفى محمد مع جالاتا سراي في الموسم الحالي حتى الآن وتمكن خلال المباريات السابقة من صنع هدف واحد.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد قاسم باشا للنقطة السابعة ليصل للمركز الثاني بفارق الأهداف عن المتصدر بيشكتاش.

كما ارتفع رصيد قاسم باشا عند النقطة الخامسة في المركز الثامن.

الدوري التركي جالاتاسراي قاسم باشا مصطفى محمد
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصطفى محمد يشارك في تعادل جالاتا سراي مع قاسم باشا 28 دقيقة | أوروبا
كومان: لا أتفهم صافرات الاستهجان على جريزمان.. وهناك لاعبين لن يلعبوا كثيرا 30 دقيقة | الدوري الإسباني
مرموش يشارك في فوز فولسفبورج على لايبزج ويستمر في صدارة الدوري 31 دقيقة | أوروبا
مدرب الزمالك لـ في الجول: كان على اتحاد الكرة معاقبة أنفسهم على سوء التنظيم 34 دقيقة | الدوري المصري
مباشر ظهور ميسي الأول - ريمس (0)-(1) باريس سان جيرمان.. مبابي يسجل الأول 45 دقيقة | الدوري الفرنسي
غزل المحلة يرد على مزاعم خالد عيد ويعلن عدم التجديد للجهاز الفني 54 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – الزمالك يجهز ملفا للتظلم على قرار عقوبة شيكابالا 55 دقيقة | الدوري المصري
بيان رسمي – الزمالك: نرفض عقوبات اتحاد الكرة ونحتفظ بحق اتخاذ إجراءات مواجهة القرارات الباطلة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 هيثم شعبان: كارتيرون لا يدرك أنه يتولى تدريب الزمالك.. وحتى الآن لا أصدق ركلة جزاء الأبيض 2 هدف وتاريخ يقترب.. ماذا قدم محمد صلاح أمام تشيلسي؟ 3 مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول مقابل انتقال حسام حسن إلى الأهلي.. وموقف عبد القادر 4 خبر في الجول – حسام حسن يجتاز الكشف الطبي ويستكمل إجراءات التعاقد في مقر الأهلي
قد ينال إعجابك